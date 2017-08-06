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Убийство в Москве: застрелен генеральный директор "Океанариума"

время публикации: 5 августа 2017 г., 23:38 | последнее обновление: 5 августа 2017 г., 23:59 блог версия для печати фото
Убийство в Москве: застрелен генеральный директор "Океанариума"

В Москве убит генеральный директор "Океанариума" Андрей Чернов. Об этом в субботу, 5 августа, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя московского главка СК России Юлия Иванова.

Преступление было совершено накануне на территории района Филевский парк. По данным следствия, неизвестный злоумышленник не менее шести раз выстрелил в одного из учредителей и генерального директора "Океанариума", открывшегося в конце минувшего года в торговом центре "Крокус-Сити".

На месте преступления были обнаружены гильзы калибра 7,62 миллиметра, сообщил агентству источник в правоохранительных органах.

"Киллер, возможно, стрелял из ТТ, но это пока уточняется", – сказал он, отметив что убийца дважды выстрелил бизнесмену в голову.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия". Ведется расследование.

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