5 августа 2017 г.
последняя новость: 17:12
О чем мечтала Ирина Мирошниченко
Лучшее лакомство от инсульта
Андрей Малахов против политики
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
16:50 Силы безопасности Венесуэлы окружили офис генпрокурора в Каракасе
16:20 Во Львове полиция освободила взятых в заложники пациентов психиатрической больницы
15:55 Бывший депутат Верховной рады Ирина Бережная погибла в ДТП
15:28 Бывший посол России в США рассказал о содержании разговора, который привел к отставке Майкла Флинна
11:39 Трамп вступился за своего советника по безопасности: "Он очень произраильский"
08:38 США уведомили ООН о выходе из Парижского соглашения по климату
07:33 Аномальная жара в Европе: 10 стран объявили о красном уровне опасности
06:45 Рыболов Путин выпустил мальков омуля в Байкал и поймал под водой щуку в Туве. ВИДЕО
21:40 Администрация Трампа развернула кампанию против утечек информации
20:31 Затопление рудника в Якутии: судьба 9 горняков остается неизвестной
В мире

Во Львове полиция освободила взятых в заложники пациентов психиатрической больницы

время публикации: 16:20 | последнее обновление: 16:20 блог версия для печати фото
Во Львове полиция освободила взятых в заложники пациентов психиатрической больницы

Полиция Львова штурмом взяла здание городской психиатрической больницы и освободила 76 заложников, которым угрожал расправой один из пациентов, сообщает "Лига.Новости".

В результате инцидента пострадали пятеро полицейских и десять заложников. Трое из них находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел вечером в пятницу, 4 августа. Сотрудник больницы позвонил в полицию и сообщил, что в одном из отделений пациент удерживает заложников и угрожает расправой.

Позже стало известно, что пациент заблокировал дверь в отделение, разбил окна и осколками нанес ранения нескольким заложникам.

Сообщается, что 30-летний злоумышленник, житель Львова, с 2013 года находился на принудительном лечении после убийства своего отца, которому нанес множество ножевых ранений.

facebook







  Rating@Mail.ru  
Суббота, 5 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017