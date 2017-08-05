Во Львове полиция освободила взятых в заложники пациентов психиатрической больницы

Полиция Львова штурмом взяла здание городской психиатрической больницы и освободила 76 заложников, которым угрожал расправой один из пациентов, сообщает "Лига.Новости".

В результате инцидента пострадали пятеро полицейских и десять заложников. Трое из них находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел вечером в пятницу, 4 августа. Сотрудник больницы позвонил в полицию и сообщил, что в одном из отделений пациент удерживает заложников и угрожает расправой.

Позже стало известно, что пациент заблокировал дверь в отделение, разбил окна и осколками нанес ранения нескольким заложникам.

Сообщается, что 30-летний злоумышленник, житель Львова, с 2013 года находился на принудительном лечении после убийства своего отца, которому нанес множество ножевых ранений.