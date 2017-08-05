Рыболов Путин выпустил мальков омуля в Байкал и поймал под водой щуку в Туве. ВИДЕО

Президент Российской Федерации Владимир Путин во время посещения Байкальского биосферного заповедника и в ходе последующей поездки в Туву обсуждал проблемы рыбного хозяйства и развлекался рыбалкой.

"Глава государства принял участие в церемонии выпуска в Байкал молоди омуля. Около 50 тысяч мальков вырастили в садках методом индустриального рыбоводства для поддержания биоразнообразия ихтиофауны самого глубокого озера на планете. Зарыбление Байкала осуществляется регулярно на основе государственно-частного партнёрства", – говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Затем Путин отправился в Туву, где для него была организована рыбалка. Президент ловил рыбу в горном озере не только спиннингом, но и принял участие в подводной охоте на щуку, облачившись в специальный костюм и вооружившись ружьем для подводной охоты. На маске Путина была закреплена камера GoPro, и съемки велись этой камерой, а также камерами операторов, наблюдавших за президентом.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Владимир Путин два часа "гонялся за щукой".

Насколько это заявление соответствует действительности, сказать сложно. Но, судя по кадрам, снятым камерой GoPro и опубликованным телеканалом "Звезда", никакого сопротивления щука не оказала: в какой-то момент мертвая рыба, насаженная на гарпун, просто появляется в руках Путина, и он некоторое время по поверхности воды плывет с ней до причала.

Кадры этой "подводной охоты", снятые оператором, опубликованы и телеканалом Russia Today. На записи слышно, как Путин рассказывает, что сумел подстрелить щуку только со второй попытки. "Серьезный пассажир", – говорят о добыче спутники президента.

"Президент России Владимир Путин продемонстрировал хорошую физическую форму в ходе своего короткого отпуска", – пишет о коротком отдыхе 64-летнего российского лидера РИА Новости.

Владимир Путин неоднократно рассказывал о том, что любит рыбалку больше, чем охоту. В 2013 году в Туве он установил личный рекорд, поймав щуку весом 21 кг, сообщала кремлевская пресс-служба.