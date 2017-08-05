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В мире

Силы безопасности Венесуэлы окружили офис генпрокурора в Каракасе

время публикации: 16:50 | последнее обновление: 16:50 блог версия для печати фото
Силы безопасности Венесуэлы окружили офис генпрокурора в Каракасе

Правительственные силы безопасности взяли в кольцо офис генерального прокурора Венесуэлы Луизы Ортеги, ранее требовавшей от суда распорядиться о временной отмене инаугурации Учредительного собрания, сообщает BBC.

Ортега, которая является известным противником президента Венесуэлы Николаса Мадуро, заявила суду, что результаты недавних выборов в Учредительное собрание были сфальсифицированы.

Напомним, 30 июля в Венесуэле состоялись выборы в Национальную конституционную ассамблею. Новое Учредительное собрание получит полномочия переписать конституцию страны и лишить власти конгресс, контролируемый оппозицией.

Венесуэльская оппозиция отказалась признать результаты выборов и устроила беспорядки. Мировое сообщество подвергло выборы критике. США ввели санкции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

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