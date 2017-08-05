Учредительное собрание Венесуэлы единогласно проголосовало за отставку генпрокурора

В субботу, 5 августа, Учредительное собрание Венесуэлы единогласно проголосовало за отставку генерального прокурора страны Луизы Ортеги, ранее заявлявшей о фальсификации результатов выборов в ассамблею.

Несколькими часами ранее офис генеральной прокуратуры в Каракасе был оцеплен правительственными силами безопасности. Ортега назвала эти действия "осадой".

Ортега, которая является известным противником президента Венесуэлы Николаса Мадуро, требовала от суда распорядиться о временной отмене инаугурации Учредительного собрания.

Напомним, 30 июля в Венесуэле состоялись выборы в Национальную конституционную ассамблею. Новое Учредительное собрание получит полномочия переписать конституцию страны и лишить власти конгресс, контролируемый оппозицией.

Венесуэльская оппозиция отказалась признать результаты выборов и устроила беспорядки. Мировое сообщество подвергло выборы критике. США ввели санкции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро.