Аномальная жара в Европе: 10 стран объявили о красном уровне опасности

Десять европейских государств ввели красный уровень опасности из-за аномальной жары, сообщает РИА Новости со ссылкой на Европейскую сеть метеослужб Eumetnet.

5 августа экстремальные погодные условия зафиксированы на территории Италии, Черногории, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Сербии, Венгрии, Румынии, Польши, Швейцарии и Словении. Власти Испании, Франции, Греции, Македонии и Болгарии ввели оранжевый уровень опасности.

Несколько человек погибли из-за аномальных погодных условий в Румынии и Польше, десятки пострадавших госпитализированы. Ожидается, что новая волна жары продлится до среды.

По данным сайта weather.com, в субботу, 5 августа, в Риме температура в тени поднимется до 37 градусов по Цельсию, в Подгорице – до 39, в Сараево – до 36, в Загребе – до 34, в Белграде – до 39, в Будапеште – до 33, в Бухаресте – до 36, в Любляне – до 33. Во многих городах южной Европы температура сегодня достигнет отметки 40 градусов. В Варшаве и Берне сегодня температура не выше 30 градусов, но в последующие дни ожидается усиление жары.

Отметим, что на Средиземноморском побережье Израиля сейчас немного прохладней, чем в прибрежных регионах Турции, Греции, Италии, Испании. Однако в воскресенье-понедельник температура повысится и будет выше среднесезонной.

В жаркие летние дни медики рекомендуют пить больше воды и воздерживаться от длительного пребывания на солнце, а также по возможности избегать физических нагрузок. Эти рекомендации особенно актуальны для пожилых и страдающих хроническими заболеваниями людей.