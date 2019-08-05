СМИ: для взлома телефонов участников протеста в Москве используется израильская технология

Израильский телеканал "Кешет" рассказал о ходящих в России слухах, будто бы местная полиция использует технологию израильской компании Cellebrite для снятия блокировки с телефонов, изъятых у участников акций протеста в Москве. Сняв блокировку, российские правоохранители получают доступ к содержанию личной переписки владельца, чтобы установить, были ли массовые акции протеста в Москве согласованы.

Отметим, что о массовом изъятии телефонов у задержанных 3 августа сообщали "ОВД-Инфо", "Правозащита Открытки", "Апология протеста", причем последний источник сообщал, что телефоны изымаются по указанию СК.

Комментируя эту информацию, из Cellebrite сообщили телеканалу, что "компания разрабатывает технологию, позволяющую правоохранительным органам и спецслужбам бороться с террором и серьезными преступлениями. Компания продает свою технологию только государственным организациям, для использования в рамках законодательства конкретной страны. Компания не комментирует то, как технология используется в какой-либо конкретной стране".





