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5 августа 2019 г.
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В мире

СМИ: для взлома телефонов участников протеста в Москве используется израильская технология

время публикации: 00:06 | последнее обновление: 08:14 блог версия для печати фото
СМИ: для взлома телефонов участников протеста в Москве используется израильская технология
СМИ: для взлома телефонов участников протеста в Москве используется израильская технология
СМИ: для взлома телефонов участников протеста в Москве используется израильская технология

Израильский телеканал "Кешет" рассказал о ходящих в России слухах, будто бы местная полиция использует технологию израильской компании Cellebrite для снятия блокировки с телефонов, изъятых у участников акций протеста в Москве. Сняв блокировку, российские правоохранители получают доступ к содержанию личной переписки владельца, чтобы установить, были ли массовые акции протеста в Москве согласованы.

Отметим, что о массовом изъятии телефонов у задержанных 3 августа сообщали "ОВД-Инфо", "Правозащита Открытки", "Апология протеста", причем последний источник сообщал, что телефоны изымаются по указанию СК.

Комментируя эту информацию, из Cellebrite сообщили телеканалу, что "компания разрабатывает технологию, позволяющую правоохранительным органам и спецслужбам бороться с террором и серьезными преступлениями. Компания продает свою технологию только государственным организациям, для использования в рамках законодательства конкретной страны. Компания не комментирует то, как технология используется в какой-либо конкретной стране".



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