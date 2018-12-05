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В мире

"Позор Франции": "Бецелем" и "Аль-Хак" получат в Париже премию защитников прав человека

время публикации: 15:18 | последнее обновление: 15:23 блог версия для печати фото
Заместитель министра в министерстве главы правительства Израиля Майкл Орен
"Аль-Хак" (Рамалла)
В офисе "Бецелем"

Общественные организации "Бецелем" (Иерусалим) и "Аль-Хак" (Рамалла) удостоены премии Французской республики 2018 года за вклад в защиту прав человека.

Они получат эту награду вместе с правозащитниками из Китая, Колумбии, Беларуси и Нигера на церемонии в министерстве юстиции Франции, которая пройдет в Париже в понедельник, 10 декабря, в международный День защиты прав человека. Церемония будет приурочена к 70-летию Всеобщей декларации прав человека.

Премию будут вручать министр юстиции Франции Николь Беллубэ и президент Французский национальной консультативной комиссии по правам человека Кристин Лезерж.

Соответствующие уведомления 5 декабря были опубликованы на сайте минюста Франции, а также на официальных сайтах "Бецелем" и "Аль-Хак".

Премия Французской республики за защиту права человека присуждается ежегодно с 1988 года.

Заместитель министра в министерстве главы правительства Израиля Майкл Орен ("Кулану") выступил с критикой решения министерства юстиции Франции. В своем твиттере он написал: "Франция дает высшую награду организациям "Бецелем" и "Аль-Хак", которые обвиняют Израиль в апартеиде, занимаются делегитимацией нас на международном уровне, защищают террор и поддерживают BDS. Та же Франция не может утверждать, что она борется с антисемитизмом. Позор Франции".



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