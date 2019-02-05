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Президентом Эль-Сальвадора стал потомок палестинских арабов, сторонник Израиля

время публикации: 08:38 | последнее обновление: 09:00 блог версия для печати фото
Наиб Букеле
Президентом Эль-Сальвадора стал потомок палестинских арабов, сторонник Израиля
Президентом Эль-Сальвадора стал потомок палестинских арабов, сторонник Израиля

37-летний мэр Сан-Сальвадора Наиб Букеле одержал убедительную победу на президентских выборах в Эль-Сальвадоре, набрав 53,78% голосов.

Букеле стал первым с окончания в 1992 году гражданской войны президентом, не являющимся представителем одной из двух крупнейших партий. Его конкурент из правого Национально-Республиканского альянса Карлос Каллеха набрал 31,62%, а представитель левого Фронта национального освобождения Фарабундо Марти – 13,77%.

Новый президент одержал победу под лозунгом борьбы с коррупцией и восстановления порядка на улицах страны с высочайшим уровнем преступности. В этом ему, среди прочего, помогла достаточно успешная работа на посту мэра столицы, а также умение работать с социальными сетями.

Найиб Армандо Букеле Ортес – сын бизнесмена Армандо Букеле Каттана, потомка палестинских арабов-христиан. Израильские СМИ отмечают, что он первый представитель палестинских арабов, возглавивший государство. При этом отмечается, что Букеле является сторонником хороших отношений с Израилем. В 2018 году он посещал Израиль в качестве мэра Сан-Сальвадора, приняв участие в международной конференции глав городов в Иерусалиме и посетив мемориал памяти жертв Холокоста "Яд ва-Шем".



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