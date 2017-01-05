Во время учебного полета американский бомбардировщик B-52 потерял один из двигателей

В среду, 4 января, во время учебного полета над Северной Дакотой у стратегического бомбардировщика B-52 военно-воздушных сил США отвалился один из восьми двигателей, сообщает сайт Defense News. Информация подтверждена командованием ВВС США.

Данный инцидент произошел примерно в 46 км к северо-востоку от базы Майнот.

Экипаж бомбардировщика сумел благополучно посадить самолет. Никаких вооружений B-52 не нес. Потерянный двигатель найден и доставлен на базу.

Начато расследование этого происшествия.

Многофункциональный тяжелый сверхдальний межконтинентальный стратегический бомбардировщик-ракетоносец B-52 оснащен восемью двигателями TF33-P-3/103 производства компании Pratt & Whitney.

По планам Пентагона, B-52 будет оставаться на вооружении ВВС США до 2040 года.