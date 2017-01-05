Основатель империи "Бикрам-йога" признан виновным в изнасиловании и выплатит $6,8 млн

Бикрам Чоудхури, основатель метода "горячей йоги", которую изучают в семистах студиях по всему миру, признан Верховным судом Лос-Анджелеса виновным в изнасиловании и приговорен к выплате компенсации в размере 6,8 миллиона долларов.

Об этом пишет в четверг, 5 января, британский таблоид The Daily Mail.

Чоудхури, основатель "Бикрам-империи", должен передать эту сумму, полученную от студий и использования его имени во множестве изданных книг, лицу, назначенному судом.

Истицей на этом процессе выступила его бывший юридический советник Минакши (Микки) Джафа-Бодден, которая выиграла тяжбу о сексуальных домогательствах со стороны "гуру йоги" и незаконном увольнении.

Карла Миннард, адвокат истицы, сообщила журналистам о коллекции из 43 роскошных автомобилей, включая 13 "роллс-ройсов", 8 "бентли" и три "Феррари", которую собрал Чоудхури.

В гражданском коллективном иске, поданном 47-летней Джафой-Бодден, выпускницей Оксфорда, говорится, что Чоудхури уволил ее без предупреждения с поста главы его команды адвокатов – после того, как она отказалась помочь ему скрыть от правосудия обвинения в изнасиловании в отношении других женщин.

Пострадавшие получат миллион долларов в рамках компенсации нанесенного ущерба и более шести миллионов на покрытие убытков.

Одной из последних жертв Чоудхури стала 18-летняя канадка Джилл Лоулер, выложившая 10.000 долларов из средств, собранных на обучение в колледже, за девятинедельный курс "горячей йоги", которую она затем собиралась преподавать.

Однако ее энтузиазм испарился после того, как "гуру" потребовал от девушки массировать его тело, пока он наслаждался просмотром "болливудских" фильмов, а затем пригласил ее в отель и там, по словам истицы, изнасиловал.

Адвокат ответчика утверждает, что его клиент никогда не прибегал к насилию, и секс со всеми этими жензинами был лишь по взаимному согласию. Он напомнил, что прокуратура отказалась возбуждать уголовные дела – иски рассматривал суд по гражданским делам.

Ранее Чоудхури заявил в интервью CNN, что женщины его любят, и у него не возникало необходимости кого-либо насиловать.

Справка:

Бикрам-йога или "горячая йога" – комплекс упражнений, выполняемых в нагретом помещении. Свое название этот вид йоги получил в честь своего основателя, индийца Бикрама Чоудхури, который в 1957 году стал национальным чемпионом Индии по йоге, будучи тринадцателетним подростокм.

Однако в 17 лет Бикрам получил травму колена, и врачи утверждали, что он никогда не сможет ходить. Под руководством своего учителя Бишну Гоша Бикрам начал испытывать на себе последовательность асан для восстановления тела после травмы. Комплекс упражнений выполнялся в нагретом помещении, что существенно снижало риск получения дополнительной травмы и помогало глубоко проработать травмированную область. В результате упорной практики Бикрам полностью восстановил свое здоровье.

По мнению Бикрама Чоудхури хатха-йога максимально эффективна в жарком индийском климате, а не при комнатной температуре северных стран, поэтому он предложил искусственно создавать жаркий климат в комнатных помещениях. Бикрам доработал и усовершенствовал свою уникальную псистему упражнений, которая спустя некоторое время стала известна как бикрам-йога. В настоящий момент в мире насчитывается около 700 студий бикрам-йоги

По материалам сайта "Википедия".