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В мире

Скончался музыкант Анатолий Васильев, основатель ВИА "Поющие гитары"

время публикации: 04:03 | последнее обновление: 04:06 блог версия для печати фото
Скончался музыкант Анатолий Васильев, основатель ВИА "Поющие гитары"

Основатель вокально-инструментального ансамбля "Поющие гитары", музыкант Анатолий Васильев скончался в среду, 4 января, в Санкт-Петербурге. Ему был 81 год. Об этом сообщается на странице ансамбля в социальной сети "ВКонтакте".

"Сегодня на 82-м году жизни ушел из жизни легендарный музыкант Анатолий Николаевич Васильев. Вся жизнь его была связана с музыкой. Любимое детище – ВИА "Поющие гитары", художественным руководителем которых он оставался до последнего часа. Светлая память о нем навсегда останется в сердцах многочисленных учеников, музыкантов и любителей хорошей музыки", – цитирует сообщение ТАСС.

Анатолий Васильев родился 20 октября 1935 года в Ленинграде. В 1966 году основал ВИА "Поющие гитары", который приобрел широкую популярность в начале 70-х годов. Самыми известными песнями ансамбля на сегодняшний день являются "Синяя песня" ("Синий иней") и "Песенка велосипедистов".

Васильев покинул "Поющие гитары" в 1985 году. В 2015 году возобновил работу с ансамблем в качестве художественного руководителя.

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