"Ненавистник евреев": офис главы МИД Новой Зеландии подвергся атаке вандалов

Неизвестные злоумышленники оставили оскорбительные граффити на здании в Окленде, где располагается канцелярия главы МИД этой страны Мюррея Маккалли, в которых его называют "предателем" и "ненавистником евреев".

Об этом пишет в четверг, 5 января, издание New Zealand Herald.

Речь, по всей видимости, идет об антиизраильской резолюции ООН, называющей Иудею, Самарию и восточные кварталы Иерусалима, включая Старый город, "оккупированными территориями". Новая Зеландия - единственная из стран Запада, которая оказалась в числе авторов этой инициативы.

Надписи были стерты в тот же день. Остается неизвестным, намерена ли полиция расследовать этот инцидент.

Ранее Маккалли заявил в интервью этому изданию: он надеется, что дружба между его страной и Израилем продолжится, невзирая на данную резолюцию. Он также назвал этот документ "победой с точки зрения тех, кто одобряет меры, принимаемые Совбезом ООН для возобновления мирного процесса на Ближнем Востоке после восьми лет стагнации.