5 января 2017 г.
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
00:25 Двое неизвестных застрелили мужчину в Подмосковье
23:42 Умер советский космонавт Игорь Волк
21:40 Жертва "порно-мести" судится с Google, Yahoo и Bing: она требует убрать ее имя из поиска
20:38 В Конгресс подан законопроект о переносе посольства США в Иерусалим
20:04 Евреи Монтаны обеспокоены планируемым неонацистами маршем
19:41 Из-за гололеда травматологи советуют жителям Берлина учиться ходить как пингвины
19:36 Железнодорожная авария в Бруклине: более ста пострадавших
18:21 МВД Туниса сообщает: идентифицирован один из убийц "инженера ХАМАС"
18:01 Арестован тунисец, подозреваемый в причастности к теракту в Берлине
16:23 Цукерберг обнародовал план на 2017 год. Пользователи: он хочет стать президентом
В мире

Двое неизвестных застрелили мужчину в Подмосковье

время публикации: 00:25 | последнее обновление: 00:32 блог версия для печати фото
Двое неизвестных застрелили мужчину в Подмосковье

Вечером в среду, 4 января, двое неизвестных застрелили мужчину в подмосковных Мытищах, передает ТАСС.

"Возле ресторана на Дмитровском шоссе в населенном пункте Грибки двое неизвестных выстрелили несколько раз в мужчину, после чего скрылись на "Жигулях". От полученных ранений потерпевший скончался на месте. В области и в Москве для поиска преступников введен план "Перехват"", – сообщили агентству в правоохранительных органах российской столицы.

На месте преступления работает следственно-оперативная группа, личность убитого устанавливается.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 4 января 2017 г.
В квартире в Акко обнаружены тела женщины и ребенка, подозрение на убийство
// NEWSru.co.il // В Израиле // 4 января 2017 г.
Драка со стрельбой в Умм эль-Фахме, ранены четыре человека







  Рейтинг@Mail.ru  
Четверг, 5 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017