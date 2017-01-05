Двое неизвестных застрелили мужчину в Подмосковье

Вечером в среду, 4 января, двое неизвестных застрелили мужчину в подмосковных Мытищах, передает ТАСС.

"Возле ресторана на Дмитровском шоссе в населенном пункте Грибки двое неизвестных выстрелили несколько раз в мужчину, после чего скрылись на "Жигулях". От полученных ранений потерпевший скончался на месте. В области и в Москве для поиска преступников введен план "Перехват"", – сообщили агентству в правоохранительных органах российской столицы.

На месте преступления работает следственно-оперативная группа, личность убитого устанавливается.