5 января 2017 г.
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Французская полиция арестовала бывшего премьер-министра Косово Рамуша Харадиная

время публикации: 02:19 | последнее обновление: 02:47 блог версия для печати фото
Французская полиция арестовала бывшего премьер-министра Косово Рамуша Харадиная

Французская полиция в среду, 4 января, арестовала бывшего премьер-министра самопровозглашенной республики Косово Рамуша Харадиная.

Информацию об аресте Харадиная по ордеру, выданному властями Сербии, подтвердило министерство иностранных дел Косово, передает информационное агентство Reuters.

В период войны 1998-1999 годов в Косово Харадинай был влиятельным полевым командиром в вооруженных формированиях косовских албанцев. Белград обвиняет его в военных преступлениях.

Рамуш Харадинай занимал должность премьер-министра Косово в 2004-2005 годах. В 2008 году Международный трибунал по бывшей Югославии в Гааге вынес ему оправдательный приговор. Харадинай обвинялся в этнических чистках сербского населения, применении пыток по отношению к сербам, а также изнасилованиях.

В 2010 году оправдательный приговор был отменен, однако в 2012-м Гаагский трибунал вновь оправдал Харадиная.

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Четверг, 5 января 2017 г.
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