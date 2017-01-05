5 января 2017 г.
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Охранник английской королевы едва не застрелил свою подопечную - Елизавету II

время публикации: 12:26 | последнее обновление: 12:26 блог версия для печати фото
Елизавета II

Королева Великобритании Елизавета II едва не пала жертвой собственного охранника, который едва не подстрелил ее, когда страдающая бессонницей 90-летняя женщина прогуливалась ночью по Букингемскому дворцу.

Об этом курьезном инциденте, способном обернуться трагедией, пишет в четверг, 5 января, ведущая британская газета Independent.

"Черт возьми, ваше величество, я чуть было вас не подстрелил", – цитирует слова караульного газета The Times. "Все в порядке. В следующий раз я предварительно позвоню, и вам не придется в меня стрелять", — ответила королева.

Издание не сообщает, когда именно произошел этот инцидент, однако напоминает, что нечто подобное случилось в 2013 году с принцем Эндрю, которого охрана приняла за нарушителя, вторгшегося на территорию королевского парка.

Ранее в том же году реальный злоумышленник перепрыгнул через парковую ограду и был обнаружен охраной уже внутри дворца, в одном из рабочих кабинетов. Никого из монархов в это время не было в резиденции.

Отметим, что сегодня страна с тревогой следит за состоянием здоровья пожилой королевы, которая не показывалась на публике уже более двух недель и впервые за всю свою долгую каденцию пропустила новогоднее богослужение в Сэндрингэме по причине затяжной простуды.

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Четверг, 5 января 2017 г.
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