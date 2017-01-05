5 января 2017 г.
последняя новость: 15:48
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Главнокомандующий армией США Барак Обама удостоен высшей армейской награды

время публикации: 15:24 | последнее обновление: 15:24 блог версия для печати фото
Главнокомандующий армией США Барак Обама удостоен высшей армейской награды

В минувшую среду уходящий президент США Барак Обама пополнил свою коллекцию наград, присоединив к Нобелевской премии мира медаль "За отличие в охране общественного порядка".

Об этом пишет в четверг, 5 января, новостное агентство Тhe Associated Press.

Медаль ему вручил глава Пентагона Эштон Картер в ходе торжественной прощальной церемонии, состоявшейся 4 января на военной базе Myer-Henderson Hall в Вирджинии. Картер заявил, что эта награда, самая престижная в американской армии, вручается Обаме за его отличную службу на посту главнокомандующего вооруженными силами США.

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Четверг, 5 января 2017 г.
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