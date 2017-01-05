Главнокомандующий армией США Барак Обама удостоен высшей армейской награды

В минувшую среду уходящий президент США Барак Обама пополнил свою коллекцию наград, присоединив к Нобелевской премии мира медаль "За отличие в охране общественного порядка".

Об этом пишет в четверг, 5 января, новостное агентство Тhe Associated Press.

Медаль ему вручил глава Пентагона Эштон Картер в ходе торжественной прощальной церемонии, состоявшейся 4 января на военной базе Myer-Henderson Hall в Вирджинии. Картер заявил, что эта награда, самая престижная в американской армии, вручается Обаме за его отличную службу на посту главнокомандующего вооруженными силами США.