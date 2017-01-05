В районе Курил произошло опасное сближение между российским пассажирским лайнером и неопознанным самолетом

Российский пассажирский лайнер, совершавший рейс по маршруту Сахалин - Курилы, был вынужден пойти на экстренное снижение, чтобы избежать столкновения с неопознанным, предположительно иностранным и военным самолетом, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в силовых структурах.

Инцидент произошел в ночь на 5 декабря.

Сообщается, что пилоты неопознанного самолета не реагировали на попытки диспетчеров выйти с ними на связь. При этом диспетчерам удалось зафиксировать сигнал самолетного радиолокационного ответчика. По словам источника "Интерфакса", по международной классификации неопознанный борт относится к воздушным судам блока НАТО.