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В мире

В районе Курил произошло опасное сближение между российским пассажирским лайнером и неопознанным самолетом

время публикации: 11:29 | последнее обновление: 11:29 блог версия для печати фото
В районе Курил произошло опасное сближение между российским пассажирским лайнером и неопознанным самолетом

В районе Курил произошло опасное сближение между российским пассажирским лайнером и неопознанным самолетом

Российский пассажирский лайнер, совершавший рейс по маршруту Сахалин - Курилы, был вынужден пойти на экстренное снижение, чтобы избежать столкновения с неопознанным, предположительно иностранным и военным самолетом, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в силовых структурах.

Инцидент произошел в ночь на 5 декабря.

Сообщается, что пилоты неопознанного самолета не реагировали на попытки диспетчеров выйти с ними на связь. При этом диспетчерам удалось зафиксировать сигнал самолетного радиолокационного ответчика. По словам источника "Интерфакса", по международной классификации неопознанный борт относится к воздушным судам блока НАТО.

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