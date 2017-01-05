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В мире

В Греции задержана известная террористка Пола Рупа

время публикации: 08:39 | последнее обновление: 08:39 блог версия для печати фото
В Греции задержана известная террористка Пола Рупа

Утром в четверг, 5 января, сотрудниками греческого Управления по борьбе с террором была задержана 48-летняя Панайота (Пола) Рупа, активистка террористической группировки "Революционная борьба", сообщает греческое агентство ΑΠΕ.

Разыскиваемая террористка была задержана в доме в южном пригороде Афин, где она проживала со своим несовершеннолетним ребенком.

Рупа является супругой известного греческого террориста Никоса Мазиотиса и вместе с ним участвовала в анархистской террористической организации "Революционная борьба". Она была заочно осуждена за ряд терактов, включая обстрел посольства США в Афинах из гранатомета в 2007 году. "Революционная борьба" была внесена в список террористических организаций госдепартамента США за обстрел посольства, напоминает РИА Новости.

"Революционная борьба" – греческая леворадикальная организация, появившаяся в 2003 году и придерживающаяся революционных антиглобалистских и антиамериканских взглядов. В январе 2014 года министр общественного порядка Греции Никос Дендиас пообещал четыре миллиона евро за информацию о Никосе Мазиотисе и Панайоте Рупе. Супругов арестовали в 2010 году, однако через полтора года (максимальный срок задержания в период следствия и суда) отпустили. Оба были обязаны регулярно отмечаться в полицейском участке в Афинах. В последний раз они там побывали летом 2013 года. Их и ещё шестерых соучастников обвиняют в убийстве двух членов партии "Золотой рассвет". Также в январе из тюрьмы бежал Христодулос Ксирос, член "Революционной организации 17 ноября", позже объявивший о её возрождении, пишет Википедия. По мнению некоторых экспертов, "Революционная борьба" является по сути одним из подразделений "Революционной организации 17 ноября".

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