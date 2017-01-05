Почему Трамп предпочитает Россию Китаю: мнения аналитиков разделились

Избранный президент США Дональд Трамп все чаще и чаще допускает высказывания в отношении внешней политике США, согласно которым, будущая администрация намерена укреплять отношения с Кремлем, однако вести более жесткую политику в отношении Пекина.

Телекомпания CNN приводит мнения нескольких аналитиков, часть из которых считает, что поведение Трампа указывает на серьезный стратегический подход, тогда как другие утверждают, что будущий президент США просто не понимает всю важность долгосрочных союзов с другими крупными державами.

При этом большинство комментаторов сходятся в том, что поведение Трампа идет вразрез не только с политикой администрации Барака Обамы, но и с мнением республиканского истэблишмента.

Более того, как отмечают аналитики, если раньше США могли проводить в отношении России и Китая политику "разделяй и властвуй", попеременно проявляя благосклонность к одному из этих государств, то в нынешней ситуации Россия и Китай в большинстве тем являются союзниками, а это при подобно й линии поведения ставит США в опасное положение.