Четверо афроамериканцев сняли скальп с умственно отсталого белого юноши

Полиция Чикаго намерена предъявить обвинение в совершении преступления на почве национальной розни в отношении четверых афроамериканцев, которые глумились над умственно неполноценным белым юношей 18 лет и выложили снятый ими видеоролик в социальной сети Facebook.

Об этом пишет в четверг, 5 января, сайт телеканала FOX News.

На этом ролике двое мужчин и две женщины привязывают свою жертву к стулу, залепляют рот скотчем и пытают. При этом злоумышленники выкрикивают расистские оскорбления в отношении пострадавшего, а также избранного президента США Дональда Трампа.

В заметке уточняется, что преступники жестоко избивали жертву кулаками и ногами, угрожали ему ножом, окунали головой в унитаз и в довершение сняли с юноши скальп. Пытка продолжалась, по данным полиции, от 24 до 48 часов.

Злоумышленники взяты под стражу, обвинительное заключение будет предъявлено им вечером в четверг, уточняет местный телеканал FOX32 Chicago.

Супериндентант полиции Эдди Джонсон, трудовой стаж которого насчитывает 28 лет, называет это видео "отвратительным и невероятным".

В ходе следствия выяснилось, что жертва и один из преступников были одноклассниками