Лидер французских левых, еврей по матери, сравнил положение мусульман с Холокостом

Еврейская община Франции обвиняет Венсана Пейона, претендента на пост президента страны от Социалистической партии, в поддержке отрицателей Холокоста. К этому выводу они пришли после того, как левый политик провел параллель между преследованием мусульман во Франции и зверствами, которые творили с евреями нацисты.

Это шокирующее сравнение было сделано Пейоном, ранее занимавшим пост министра просвещения и являющийся евреем по матери, в минувший вторник в интервью телеканалу France 2 – в ответ на вопрос об отношениях государства и религии.

"Сорок лет тому назад евреев заставляли нашивать на одежду желтые звезды. Сегодня отечественных мусульман зачастую описывают как радикальных исламистов. Считаю это совершенно неприемлемым", – приводит слова политика агентство еврейских новостей JTA.

Совет еврейских организаций Франции (CRIF) выпустил по этому поводу официальное заявление, в котором Пейон обвиняется в попытке пересмотра истории.

Тот, однако, не нашел нужным извиниться – он утверждает, что выразился "слишком лаконично", что и стало причиной недоразумения, а в действительности является активным борцом с расизмом и антисемитизмом.

"Я хотел лишь осудить стратегию ультраправых, которые ранее использовали слова "Французская Республика" и "социальные проблемы" против населения страны, а сегодня они взяли на вооружение термин "светскость" и с его помощью ведут борьбу с мусульманами", – приводит издание слова претендента.

CRIF, со своей стороны, напоминает, что неудобства, испытываемые мусульманами, кощунственно сравнивать с "депортацией 75.000 французских евреев в лагеря смерти, конфискацией их имущества и унижением достоинства с помощью желтых звезд и других нацистских инструментов подавления".

Венсан Пейон, член Европарламента, министр образования Франции с 2012-го по 2014, объявил о вступлении в президентскую гонку в декабре прошлого года. Он намерен сменть Франсуа Олланда на посту лидера социалистов в ходе намеченных на апрель праймериз.

Пейон подписал петицию ульралевого движения Jcall, европейского аналога J Street, требующую создания палестинского государства, а также резко осудил запрет на ношение буркини, который был введен прошлым летом во Франции.

Политик редко говорит о своих еврейских корнях, однако журналисты издания выяснили, что в 2009 году Пейон отмечал бар-мицву сына Элии в одной из синагог Парижа. Его второй сын, Исаак, женат на журналистке Натали Бенсаэль, которая пишет о проблеме антисемитизма.