5 января 2017 г.
последняя новость: 15:48
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
15:24 Главнокомандующий армией США Барак Обама удостоен высшей армейской награды
14:38 Лидер французских левых, еврей по матери, сравнил положение мусульман с Холокостом
12:26 Охранник английской королевы едва не застрелил свою подопечную - Елизавету II
11:29 В районе Курил произошло опасное сближение между российским пассажирским лайнером и неопознанным самолетом
10:12 Почему Трамп предпочитает Россию Китаю: мнения аналитиков разделились
08:59 Во время учебного полета американский бомбардировщик B-52 потерял один из двигателей
08:39 В Греции задержана известная террористка Пола Рупа
04:03 Скончался музыкант Анатолий Васильев, основатель ВИА "Поющие гитары"
02:19 Французская полиция арестовала бывшего премьер-министра Косово Рамуша Харадиная
00:25 Двое неизвестных застрелили мужчину в Подмосковье
В мире

Лидер французских левых, еврей по матери, сравнил положение мусульман с Холокостом

время публикации: 14:38 | последнее обновление: 14:43 блог версия для печати фото
Венсан Пейон

Еврейская община Франции обвиняет Венсана Пейона, претендента на пост президента страны от Социалистической партии, в поддержке отрицателей Холокоста. К этому выводу они пришли после того, как левый политик провел параллель между преследованием мусульман во Франции и зверствами, которые творили с евреями нацисты.

Это шокирующее сравнение было сделано Пейоном, ранее занимавшим пост министра просвещения и являющийся евреем по матери, в минувший вторник в интервью телеканалу France 2 – в ответ на вопрос об отношениях государства и религии.

"Сорок лет тому назад евреев заставляли нашивать на одежду желтые звезды. Сегодня отечественных мусульман зачастую описывают как радикальных исламистов. Считаю это совершенно неприемлемым", – приводит слова политика агентство еврейских новостей JTA.

Совет еврейских организаций Франции (CRIF) выпустил по этому поводу официальное заявление, в котором Пейон обвиняется в попытке пересмотра истории.

Тот, однако, не нашел нужным извиниться – он утверждает, что выразился "слишком лаконично", что и стало причиной недоразумения, а в действительности является активным борцом с расизмом и антисемитизмом.

"Я хотел лишь осудить стратегию ультраправых, которые ранее использовали слова "Французская Республика" и "социальные проблемы" против населения страны, а сегодня они взяли на вооружение термин "светскость" и с его помощью ведут борьбу с мусульманами", – приводит издание слова претендента.

CRIF, со своей стороны, напоминает, что неудобства, испытываемые мусульманами, кощунственно сравнивать с "депортацией 75.000 французских евреев в лагеря смерти, конфискацией их имущества и унижением достоинства с помощью желтых звезд и других нацистских инструментов подавления".

Венсан Пейон, член Европарламента, министр образования Франции с 2012-го по 2014, объявил о вступлении в президентскую гонку в декабре прошлого года. Он намерен сменть Франсуа Олланда на посту лидера социалистов в ходе намеченных на апрель праймериз.

Пейон подписал петицию ульралевого движения Jcall, европейского аналога J Street, требующую создания палестинского государства, а также резко осудил запрет на ношение буркини, который был введен прошлым летом во Франции.

Политик редко говорит о своих еврейских корнях, однако журналисты издания выяснили, что в 2009 году Пейон отмечал бар-мицву сына Элии в одной из синагог Парижа. Его второй сын, Исаак, женат на журналистке Натали Бенсаэль, которая пишет о проблеме антисемитизма.

facebook







  Рейтинг@Mail.ru  
Четверг, 5 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017