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5 января 2019 г.
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Палестинка-конгрессвумен спровоцировала скандал, оскорбив Дональда Трампа

время публикации: 19:03 | последнее обновление: 19:21 блог версия для печати фото
Рашида Талиб

Недавно избранная в Конгресс от штата Миннесота мусульманка Рашида Талиб привлекла к себе внимание СМИ спустя несколько часов после того, как принесла присягу в качестве конгрессвумен (на церемонию она, как и обещала своим избирателям, явилась в арабском таубе).

Явившись на прием, устроенный компанией Move On, Талиб поднялась на сцену, чтобы поговорить с собравшимися. В своей речи она рассказала о недавнем разговоре с сыном, в котором она пообещала ему привлечь к ответственности Дональда Трампа, употребив по отношению к президенту США нецензурное слово, сообщает Politico со ссылкой на Washington Post и Huffington Post.

Видео с фрагментом выступления Рашиды Талиб было выложено в Twitter редактором издания The Wrap Джоном Левиным.

Талиб и раньше призывала к импичменту Трампа, однако обходясь без бранной лексики. Президент Трамп презрительно отозвался о заявлении Рашиды, заметив, что, употребляя нецензурные слова, она позорит себя и свою семью. "Ее заявления постыдны. Я с ней не знаком, думаю, она новенькая", - сказал Трамп.

В свое оправдание Талиб заявила, что "говорит языком своей бабушки", так как считает себя "страстной натурой, привыкшей высказываться открыто".

Американские СМИ отмечают, что Талиб является первой палестинкой в Конгрессе и напоминают, что ее близкие родственники проживают на территории Западного берега. В середине декабря Талиб заявила, что намерена организовать поездку конгрессменов на свою историческую родину – в палестинскую деревню Бейт Ур аль-Фока.



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// NEWSru.co.il // В мире // 16 декабря 2018 г.
Конгрессмен Талиб будет давать присягу в Конгрессе, одетая в арабский тауб
// NEWSru.co.il // В мире // 5 декабря 2018 г.
Конгрессмен Талиб организует поездку на Западный берег – показать ужасы оккупации





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Суббота, 5 января 2019 г.
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