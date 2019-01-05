Палестинка-конгрессвумен спровоцировала скандал, оскорбив Дональда Трампа

Недавно избранная в Конгресс от штата Миннесота мусульманка Рашида Талиб привлекла к себе внимание СМИ спустя несколько часов после того, как принесла присягу в качестве конгрессвумен (на церемонию она, как и обещала своим избирателям, явилась в арабском таубе).

Явившись на прием, устроенный компанией Move On, Талиб поднялась на сцену, чтобы поговорить с собравшимися. В своей речи она рассказала о недавнем разговоре с сыном, в котором она пообещала ему привлечь к ответственности Дональда Трампа, употребив по отношению к президенту США нецензурное слово, сообщает Politico со ссылкой на Washington Post и Huffington Post.

Видео с фрагментом выступления Рашиды Талиб было выложено в Twitter редактором издания The Wrap Джоном Левиным.

Congresswoman @RashidaTlaib tells cheering crowd that Trump impeachment coming



“We’re going to go in and impeach the motherfucker” pic.twitter.com/oQJYqR78IA — Jon Levine (@LevineJonathan) 4 января 2019 г.

Талиб и раньше призывала к импичменту Трампа, однако обходясь без бранной лексики. Президент Трамп презрительно отозвался о заявлении Рашиды, заметив, что, употребляя нецензурные слова, она позорит себя и свою семью. "Ее заявления постыдны. Я с ней не знаком, думаю, она новенькая", - сказал Трамп.

В свое оправдание Талиб заявила, что "говорит языком своей бабушки", так как считает себя "страстной натурой, привыкшей высказываться открыто".

Американские СМИ отмечают, что Талиб является первой палестинкой в Конгрессе и напоминают, что ее близкие родственники проживают на территории Западного берега. В середине декабря Талиб заявила, что намерена организовать поездку конгрессменов на свою историческую родину – в палестинскую деревню Бейт Ур аль-Фока.





