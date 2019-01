Палестинка-конгрессвумен спровоцировала скандал, оскорбив Дональда Трампа

Недавно избранная в Конгресс от штата Миннесота мусульманка Рашида Талиб привлекла к себе внимание СМИ спустя несколько часов после того, как принесла присягу в качестве конгрессвумен (на церемонию она, как и обещала своим избирателям, явилась в арабском таубе).

Явившись на прием, устроенный компанией Move On, Талиб поднялась на сцену, чтобы поговорить с собравшимися. В своей речи она рассказала о недавнем разговоре с сыном, в котором она пообещала ему привлечь к ответственности Дональда Трампа, употребив по отношению к президенту США нецензурное слово, сообщает Politico со ссылкой на Washington Post и Huffington Post.

Видео с фрагментом выступления Рашиды Талиб было выложено в Twitter редактором издания The Wrap Джоном Левиным.

Congresswoman @RashidaTlaib tells cheering crowd that Trump impeachment coming



“We’re going to go in and impeach the motherfucker” pic.twitter.com/oQJYqR78IA