5 июля 2017 г.
Cпагетти по-летнему
Бабушка с железными блинами
Бритни, ах! На лабутенах, ах!
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
17:16 Теракт AMIA: следователи обнаружили ДНК предполагаемого террориста-смертника
16:18 Опрос: 43% россиян оправдывают сталинские репрессии
15:49 В Нью-Йорке неизвестный преступник застрелил женщину-полицейского, находившуюся на посту
13:17 В Брюсселе задержаны подозреваемые в связях со "всадниками-камикадзе"
11:20 Turkish Airlines: США отменили запрет на провоз в самолетах габаритной электроники
10:10 В Мельбурне раскрасили и задрапировали блоки, защищающие от автомобильных терактов
09:03 В ответ на запуск баллистической ракеты США и Южная Корея провели учебные стрельбы
07:16 В результате падения ракеты на пляж в Ливии погибли пять человек
06:04 Умер писатель Даниил Гранин
20:33 В UNESCO принята очередная антиизраильская резолюция
В мире

Теракт AMIA: следователи обнаружили ДНК предполагаемого террориста-смертника

время публикации: 17:16 | последнее обновление: 17:16 блог версия для печати фото
Теракт AMIA: следователи обнаружили ДНК предполагаемого террориста-смертника

Следователи специального отдела расследований генеральной прокуратуры Аргентины, которые ведут дело о теракте в Еврейском центре Буэнос-Айреса (AMIA), обнаружили новую ДНК, не принадлежащую ни одной из уже известных жертв.

Отчет о результатах двухлетней работы группы судебных экспертов федеральной полиции Аргентины был опубликован в минувший понедельник, пишет 5 июля агентство еврейских новостей JTA.

Эта находка – еще одно свидетельство в пользу версии, согласно которой теракт в 1994 году осуществил террорист-смертник. Прокуратура Аргентины уже проводит работу по установлению личности предполагаемого виновника – в сотрудничестве с правоохранительными органами других стран.

В предыдущем отчете, где также упоминалась эта версия, приводилось имя возможного террориста: Ибрагим Хусейн Берро, гражданин Ливана и член террористической группировки "Хизбалла". Однако тело его до сих пор не было найдено, и ДНК неизвестной жертвы обнаружено впервые.

Отметим, что по делу о теракте AMIA "Интерпол" объявил в розыск пять граждан Ирана.

Напомним, что 18 июля 1994 года неизвестный преступник подорвал автомобиль возле здания Еврейского общинного центра в Буэнос-Айресе. В результате взрыва погибли 85 человек, 330 других получили ранения. Аргентинская прокуратура пришла к выводу, что за терактом стояли Иран и "Хизбалла", однако под давлением президента Карлоса Менема местные правоохранительные органы затянули расследование на 10 лет. Только с приходом к власти нового президента Нестора Киршнера расследование было возобновлено.

В январе 2015 года федеральный прокурор Альберто Нисман был найден мертвым в своей квартире – за день до слушания в Конгрессе, где он намеревался предъявить Конгрессу документы, подкрепляющие его обвинения в адрес президента Аргентины Кристины Фернандес де Киршнер, министра иностранных дел Эктора Тимермана и других высокопоставленных чиновников.

Нисман обвинял их в секретных переговорах с Ираном по поводу уклонения от выдачи суду ответственных за теракты в Буэнос-Айресе в 1990-х годах в обмен на иранские нефть и оружие.

В том же 2015 году году стало известно, что Иран профинансировал предвыборную кампанию президента Аргентины Кристины Фернандес де Киршнер – в обмен на проводимую ею политику "закрывания глаз" на причастность режима аятолл к теракту в Еврейском центре Буэнос-Айреса (AMIA), а также ядерное "ноу-хау". В этой сделке принимал участие в качестве посредника ныне покойный президент Венесуэлы Уго Чавес.

Согласно сведениям бразильского журнала Veja, в 2007 году министерство финансов Венесуэлы купило облигации Аргентины на сумму в 6 миллиардов долларов, чтобы покрыть долги. Правительство Аргентины также получило наличные средства – один из упомянутых выше чиновников рассказал о знаменитом чемодане Гвидо Антониони Уилсона, где находились проведенные в страну и незадекларированные 800.000 долларов, полученные от иранцев и предназначенные кампании Киршнер.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 3 июля 2017 г.
Опрос: 65% евреев Латинской Америки боятся стать жертвой теракта
// NEWSru.co.il // В мире // 16 мая 2016 г.
Экс-президент Аргентины впервые заявил, что его сына убили террористы "Хизбаллы"
// NEWSru.co.il // В мире // 21 апреля 2016 г.
Летом в Аргентине состоится Глобальный форум по борьбе с антисемитизмом
// NEWSru.co.il // В мире // 14 марта 2016 г.
Федеральный суд Аргентины отклонил запрос о возобновлении расследования "дела Нисмана"
// NEWSru.co.il // В мире // 21 декабря 2015 г.
Экс-глава МИД Аргентины признал: Иран несет ответственность за теракт в AMIA







  Rating@Mail.ru  
Среда, 5 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017