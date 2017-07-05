Теракт AMIA: следователи обнаружили ДНК предполагаемого террориста-смертника

Следователи специального отдела расследований генеральной прокуратуры Аргентины, которые ведут дело о теракте в Еврейском центре Буэнос-Айреса (AMIA), обнаружили новую ДНК, не принадлежащую ни одной из уже известных жертв.

Отчет о результатах двухлетней работы группы судебных экспертов федеральной полиции Аргентины был опубликован в минувший понедельник, пишет 5 июля агентство еврейских новостей JTA.

Эта находка – еще одно свидетельство в пользу версии, согласно которой теракт в 1994 году осуществил террорист-смертник. Прокуратура Аргентины уже проводит работу по установлению личности предполагаемого виновника – в сотрудничестве с правоохранительными органами других стран.

В предыдущем отчете, где также упоминалась эта версия, приводилось имя возможного террориста: Ибрагим Хусейн Берро, гражданин Ливана и член террористической группировки "Хизбалла". Однако тело его до сих пор не было найдено, и ДНК неизвестной жертвы обнаружено впервые.

Отметим, что по делу о теракте AMIA "Интерпол" объявил в розыск пять граждан Ирана.

Напомним, что 18 июля 1994 года неизвестный преступник подорвал автомобиль возле здания Еврейского общинного центра в Буэнос-Айресе. В результате взрыва погибли 85 человек, 330 других получили ранения. Аргентинская прокуратура пришла к выводу, что за терактом стояли Иран и "Хизбалла", однако под давлением президента Карлоса Менема местные правоохранительные органы затянули расследование на 10 лет. Только с приходом к власти нового президента Нестора Киршнера расследование было возобновлено.

В январе 2015 года федеральный прокурор Альберто Нисман был найден мертвым в своей квартире – за день до слушания в Конгрессе, где он намеревался предъявить Конгрессу документы, подкрепляющие его обвинения в адрес президента Аргентины Кристины Фернандес де Киршнер, министра иностранных дел Эктора Тимермана и других высокопоставленных чиновников.

Нисман обвинял их в секретных переговорах с Ираном по поводу уклонения от выдачи суду ответственных за теракты в Буэнос-Айресе в 1990-х годах в обмен на иранские нефть и оружие.

В том же 2015 году году стало известно, что Иран профинансировал предвыборную кампанию президента Аргентины Кристины Фернандес де Киршнер – в обмен на проводимую ею политику "закрывания глаз" на причастность режима аятолл к теракту в Еврейском центре Буэнос-Айреса (AMIA), а также ядерное "ноу-хау". В этой сделке принимал участие в качестве посредника ныне покойный президент Венесуэлы Уго Чавес.

Согласно сведениям бразильского журнала Veja, в 2007 году министерство финансов Венесуэлы купило облигации Аргентины на сумму в 6 миллиардов долларов, чтобы покрыть долги. Правительство Аргентины также получило наличные средства – один из упомянутых выше чиновников рассказал о знаменитом чемодане Гвидо Антониони Уилсона, где находились проведенные в страну и незадекларированные 800.000 долларов, полученные от иранцев и предназначенные кампании Киршнер.