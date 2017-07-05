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В Нью-Йорке неизвестный преступник застрелил женщину-полицейского, находившуюся на посту

время публикации: 15:49 | последнее обновление: 15:49 блог версия для печати фото
В Нью-Йорке неизвестный преступник застрелил женщину-полицейского, находившуюся на посту

48-летняя офицер полиции Нью-Йорка Миосотис Фамилия, находившаяся на дежурстве, была убита неизвестным злоумышленником, который приблизился к полицейскому автомобилю, где она находилась, и выпустил несколько пуль в боковое стекло.

Фамилию, которая 12 лет служила в полиции, доставили с огнестрельным ранением головы в больницу Saint Barnabas, район Бронкс, где женщина в скором времени скончалась, пишет 5 июля сайт новостной службы ABC News.

В ходе созванной по этому печальному поводу пресс-конференции глава Департамента полиции Нью-Йорка Джеймс О'Нил назвал происшедшее "неспровоцированным нападением". Он подчеркнул, что полиция усиленно патрулирует данный район с марта этого года – в связи с эскалацией криминальной активности.

В статье говорится, что ранения получил еще один человек – прохожий, в которого попала одна из пуль, выпущенных преступником. Он был доставлен в больницу с легкой травмой, не угрожающей жизни.

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