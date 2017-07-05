В Брюсселе задержаны подозреваемые в связях со "всадниками-камикадзе"

В ночь на среду, 5 июля, в брюссельской коммуне Андерлехт были проведены обыски, в ходе которых задержаны двое подозреваемых в связях с так называемыми "всадниками-камикадзе" – группе байкеров, один из участников которой был осужден за терроризм, сообщает сайт телеканала RTBF.

В ходе обысков, который проходили в жилых помещениях и гаражах, изъяты автоматы Калашникова и боеприпасы.

Не исключено, что речь идет об оружии, которое намеревались использовать террористы 22 марта 2016 года.

Теракты в Брюсселе. 22 марта 2016 года

Утром 22 марта в зале вылета в аэропорту Брюсселя рядом со стойками регистрации American Airlines, недалеко от стоек "Эль-Аль", прозвучали выстрелы, а затем прогремели два взрыва. Погибли не менее 11 человек, около 100 получили ранения.

Была проведена эвакуация граждан и обслуживающего персонала. Здание аэропорта оцепила полиция. Пострадавшие были доставлены в больницы.

В ходе осмотра места происшествия, в зале вылета был найден не взорвавшийся "пояс шахида".

Примерно через час после теракта в аэропорту Брюсселя поступило сообщение о взрыве на станции метро Маальбеек в бельгийской столице. Не менее 20 человек погибли, более 130 получили ранения.

Движение поездов было остановлено. Пассажиров эвакуировали.

Позже поступило еще несколько сообщений о взрывах, которые либо были ложными, либо речь шла о контролируемых взрывах для уничтожения подозрительных предметов.

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракты, совершенные в Брюсселе.

К расследованию обстоятельств терактов и розыску организаторов нападений привлечены все бельгийские силовые структуры, отвечающие за борьбу с террором, включая полицию, службу государственной безопасности "Сюрте" и военную разведку.

По записям камер наблюдения были установлены подозреваемые в совершении терактов в аэропорту Брюсселя. Позже они были арестованы.

В общей сложности, жертвами терактов в Брюсселе 22 марта стал 31 человек, 270 получили ранения.