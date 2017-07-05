5 июля 2017 г.
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В мире

Мусульманин, планировавший "сжигать евреев" в главной синагоге Марселя, приговорен к тюрьме

время публикации: 20:17 | последнее обновление: 20:17 блог версия для печати фото
Мусульманин, планировавший "сжигать евреев" в главной синагоге Марселя, приговорен к тюрьме

Мусульманин Мохаммед Хебаб, 33 лет, который планировал взорвать главную синагогу города Марсель, приговорен к лишению свободы сроком на два года. Этот приговор вынес городской суд в минувший вторник – спустя год после того, как в мае 2016 года Хебаб был арестован по обвинению в поддержке терроризма и группировки "Исламское государство".

Об этом пишет в среду, 5 июля, французское издание l’Express.

В ходе допроса Хебаб признался, что планировал отправиться в Сирию и воевать на стороне джихадистов, а затем вернуться в Европу и осесть в брюссельском квартале Моленбек, где проживают его "братья по вере".

В планы террориста также входило "прокоптить не менее трех евреев", молящихся в Большой синагоге Марселя. Во время ареста он выкрикивал имя Аллаха и лозунги, прославляющие ИГ, а также угрожал полицейским обезглавить их детей.

Ранее на этой неделе французская полиция арестовала 23-летнего безработного жителя парижского пригорода Аржантей, которому предъявлены обвинения в заговоре с целью убийства президента Франции Эмманюэля Макрона. Это преступление злоумышленник планировал совершить 14 июля, на военном параде в День взятия Бастилии – в присутствии президента США Дональда Трампа.

Злоумышленник по своим политическим предпочтениями является националистом и сторонником ультраправого лагеря. Он призывал нападать на арабов, евреев и гомосексуалистов, а убийство Макрона планировалось подать как "политический манифест".

Обвиняемый имеет криминальное прошлое: в минувшем году он был приговорен к трем годам лишения свободы с отсрочкой на 18 месяцев – за разжигание расовой ненависти, поддержку терроризма и выражение восхищения "норвежским стрелком" Андерсом Брейвиком, убившим 77 человек

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// NEWSru.co.il // В мире // 3 июля 2017 г.
Арестован националист, планировавший убийство Макрона в День взятия Бастилии







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Среда, 5 июля 2017 г.
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