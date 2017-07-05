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В мире

Пожар в центре Йоханнесбурга: не менее семи человек погибли

время публикации: 18:22 | последнее обновление: 18:22 блог версия для печати

Не менее семи человек стали жертвами пожара в многоэтажном жилом доме Cape York, расположенном в торговой и промышленной столице ЮАР – городе Иоханнесбург. Один из них погиб, выпрыгнув из окна горящей квартире.

Спасатели предупреждают, что количество жертв будет возрастать, пишет в среду, 5 июля, новостное агентство Reuters со ссылкой на источник в спасательных службах.

К настоящему моменту удалось вытащить из охваченного пламенем здания пятьдесят человек, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии в связи с отравлением дымом.

Жильцы горящего дома сплетают веревки из простынь и спускаются по ним на землю, пишет свидетели происходящего в социальной сети Twitter.

В статье говорится, что горящий дом находится в бедном квартале, расположенном в центре Йоханнесбурга – по соседству со стадионом Эллис-Парк и туристическим районом Мабонэн. Причины возгорания остаются пока не известными.

Мэр города Герман Машаба сообщил в беседе с журналистами, что часть обитателей этого дома проживают там незаконно, и пожаловался на "эпидемию захвата домов", разросшуюся до размеров кризиса. "Они живут в нищете и платят за это жизнью" – написал мэр на своей странице в социальной сети Twitter.

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