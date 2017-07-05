В ночь на среду, 5 июля, стало известно, что в Санкт-Петербурге на 99-м году жизни умер писатель Даниил Гранин. Дата похорон пока неизвестна, отмечает РИА Новости.

Информация о кончине Гранина подтверждена петербургскими властями.

Даниил Гранин в этом году стал лауреатом госпремии в области искусства за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности. Эту премию 3 июня ему в виде исключения президент РФ Владимир Путин вручил в Стрельне.

Даниил Гранин (Герман). Краткая справка

(по материалам Википедии)

Родился 1 января 1919 года в посёлке Волынь (ныне Курская область), по другим данным – в Саратовской области, в семье лесника.

В 1940 году окончил электромеханический факультет Ленинградского политехнического института, работал инженером на Кировском заводе. Оттуда ушёл на фронт. Был ранен, имел награды.

С 1945 по 1950 год работал в Ленэнерго и научно-исследовательском институте. В дальнейшем – профессиональный литератор. Секретарь, с 1965 года второй секретарь, в 1967-1971 годах первый секретарь Ле­нин­град­ско­го от­де­ле­ния СП РСФСР.

Избирался народным депутатом СССР (1989-1991).

Был членом редакционной коллегии журнала "Роман-газета". Был инициатором создания ленинградского общества "Милосердие". Был президентом Общества друзей Российской национальной библиотеки; председателем правления Международного благотворительного фонда им. Д.Лихачёва.

Печататься начал в 1949 году. В 50-60-х годах вышли несколько его романов: "Искатели", "Иду на грозу", "После свадьбы". Публиковались также его рассказы, повести и очерки о поездках за границу. В более позднем романе "Картина" (1979) и в повести "Неизвестный человек" (1990) затронуты проблемы сохранения исторической памяти, предпринят анализ состояния человека, теряющего своё место в социальной иерархии. "Повесть об одном учёном и одном императоре" – биография Араго (1991). Шпионский роман "Бегство в Россию" (1994). Повесть "Оборванный след" – о жизни учёных в современной России (2000). Эссе "Страх" – о преодолении тоталитаризма и коммунизма.