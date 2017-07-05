В среду, 5 июля, в Москве на 64-м году жизни умерла писательница Ирина Ратушинская, сообщает АПН.

Ирина Ратушинская родилась в Одессе 4 марта 1954 года. Окончила физический факультет Одесского университета. В 1979 переехала к мужу в Киев. Первая публикация – в журнале "Грани" (1982).

17 сентября 1982 года арестована, 3 марта 1983 осуждена по статье 62 УК УССР ("антисоветская агитация и пропаганда"), приговорена к 7 годам лишения свободы.

Годы, проведённые в женской колонии строгого режима для "особо опасных государственных преступников" в Мордовии, описаны в автобиографической книге "Серый – цвет надежды". В колонии Ирина продолжала писать стихи и передавала их на волю. Заочно была принята в международный ПЕН-клуб.

4 октября 1986 года в соответствие с Указом Президиума Верховного Совета СССР была досрочно освобождена от дальнейшего отбытия наказания.

После освобождения Ирина Ратушинская и ее муж Игорь Геращенко покинули Советский Союз и объявили, что не намерены возвращаться в СССР "до тех пор, пока советские власти нарушают права человека". Они призывали западные страны к созданию "международного трибунала для оказания давления на Советский Союз и другие страны социалистического содружества в области прав человека". 14 мая 1987 года Ратушинская и Геращенко были лишены советского гражданства (возвращено 15 августа 1990-го).

Ирина преподавала в университете Чикаго.

В конце 1990-х годов Ратушинской было предоставлено российское гражданство без требуемого по закону предварительного отказа от британского. С 1998 года она проживала в Москве. Написала сценарии для ряда сериалов, в том числе "Приключения Мухтара", "Таксистка", "Аэропорт", "Присяжный поверенный". Была литературным редактором сериала "Моя прекрасная няня".