Эфиопский диссидент, обвиняемый в терроризме, предстанет перед судом Олд Бэйли

Окружной суд Вестминстера рассматривает дело уроженца Эфиопии Тадессе Керсмо, 51 года, обвиняемого в посещении тренировочного лагеря террористов в Эритрее, а также в хранении распространении инструкций для террористической деятельности.

Керсмо был арестован 4 января в аэропорту Хитроу. При обыске у него были обнаружены учебные пособия для снайперов, используемые армией США, а также брошюра под названием "Сборник правил по безопасности и разведке", изданный, как говорится в обвинительном заключении, одной из джихадистских группировок.

Кроме того, в его доме были также найдены инструкции по ведению партизанской войны в городских условиях и описание техники борьбы с тюремщиками при помощи холодного оружия.

Керсмо, который проживает в семьей в районе Финсбери-парк на севере Лондона, получил убежище в Великобритании в 2009 году. На родине он был членом антиправительственной группы Ginbot7, которая, впрочем, не является террористической.

Председатель окружного суда Вестминстера Эмма Арбутнот заявила, что данное дело выходит за рамки ее компетенции и отослала его в Центральный уголовный суд Лондона – Олд Бэйли.

Подсудимый выпущен на свободу под залог в 25.000 фунтов стерлингов. Слушания в в Олд Бэйли назначены на 20 июля.