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В мире

В ответ на запуск баллистической ракеты США и Южная Корея провели учебные стрельбы

время публикации: 09:03 | последнее обновление: 09:03 блог версия для печати фото
Запуск ракеты из ATACMS во время совместных учений США и Южной Кореи. 5 июля 2017 года

В среду, 5 июля, вооруженные силы США и Южной Кореи провели совместные учебные ракетные стрельбы в ответ на действия КНДР, сообщает ТАСС со ссылкой на американских военных.

В ходе учений применялись американские оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS (Army Tactical Missile System) и южнокорейские Hyunmoo. Ракетные стрельбы проводились у восточного побережья Республики Корея.

Применявшиеся на учениях комплексы позволяют Вашингтону и Сеулу наносить точечные удары по целям, находящимся на территории КНДР, отметило американское командование.

Согласно данным корпорации Lockheed Martin, являющейся производителем комплекса ATACMS, дальность его действия составляет 300 км. Пуск этих ракет может производиться в том числе из систем залпового огня.

4 июля власти КНДР объявили об успешном проведении испытаний баллистической ракеты большой дальности, которая упала в Японском море, пролетев около 930 километров. Прежде, чем упасть в воды Японского моря, ракета находилась в воздухе 37 минут. Японские власти заявили, что ракета упала в исключительной экономической зоне государства (EEZ). Пхеньян впервые объявил успешным запуск межконтинентальной баллистической ракеты (ICBM), потенциально способной достичь территории США. Запуск ракеты был произведен за день до открытия саммита Большой двадцатки, на котором лидеры G20 должны в частности обсудить способы борьбы с гонкой вооружений КНДР.

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