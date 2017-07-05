Массовый переход в иудаизм в шотландских тюрьмах – после просмотра сериала Netflix

Более ста узников эдинбургской тюрьмы HM, смотревшие сериал под названием "Оранжевые – это новые черные", снятый телекомпанией Netflix и рассказывающий о буднях женской тюрьмы, потребовали у начальства предоставить им кошерную еду.

Об этом пишет в среду, 5 июля, британское издание The Times of London.

В одном из эпизодов этого сериала персонаж по имени "Черная Синди" перешла в иудаизм ради "еды лучшего качества". В статье отмечается, что среди этих ста заключенных нет, насколько им известно, ни одного еврея.

Любопытно, что после просмотра сериала сотни узников в британских тюрьмах подали прошение о переходе в иудаизм, но самая массовая акция состоялась в тюрьме Эдинбурга.

Питание одного заключенного обходится государству примерно в 2,5 доллара в день. Кошерная же еда, согласно данным Инспекции тюрем Шотландии, стоит вчетверо дороже, в результате чего налогоплательщикам придется доплачивать примерно 313.000 долларов ежегодно.

В период с 2013-го по 2014 год в пятнадцати тюрьмах Шотландии содержалось всего лишь девять евреев. В докладе тюремной службы говорится, что необходимо срочное расследование легитимности требований заключенных, которые в подавляющем большинстве – "белые шотландцы".

Питание должно "соответствовать диетическим потребностям, культурным или религиозным нормам", но следует выяснить, почему 13% заключенных в тюрьме Эдинбурга предпочитают кошерную пищу.