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В мире

В Мельбурне раскрасили и задрапировали блоки, защищающие от автомобильных терактов

время публикации: 10:10 | последнее обновление: 10:10 блог версия для печати фото
Мельбурн, 4 июля 2017 года
Мельбурн, 4 июля 2017 года
Мельбурн, 4 июля 2017 года
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В австралийском Мельбурне бетонные кубы, установленные рядом с пешеходными зонами для защиты от автомобильных терактов, раскрасили и задрапировали местные художники.

Эти защитные блоки появились в Мельбурне после автомобильных терактов в Европе – в Ницце, Берлине, Лондоне. Среди жертв теракта на Лондонском мосту были две гражданки Австралии.

Месяц назад, 5 июня, в Мельбурне полиция уничтожила злоумышленника, взявшего в заложники женщину в квартале Брайтон. В ходе операции по освобождению, в которой погиб еще один человек и были ранены трое полицейских, преступник выкрикивал: "Я делаю это от имени "Исламского государства" и "Аль-Каиды". Позже ИГ взяло на себя ответственность за этот теракт.

В декабре прошлого года в Мельбурне была предотвращена серия "рождественских" терактов, которые планировали исламисты.

Отметим, что практика раскрашивания защитных сооружений популярна во многих странах мира, где идет борьба с террором. Так, например, в 2001 году израильскими художниками был разрисован бетонный забор, временно установленный вдоль улицы Ахлама в Гило и прикрывавший граждан от обстрелов со стороны деревни Бейт-Джалла.

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