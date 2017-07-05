Опрос: 43% россиян оправдывают сталинские репрессии

Результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения ((ВЦИОМ), свидетельствуют: 90% россиян слышали о сталинских репрессиях, и 43% считают их "вынужденной мерой, позволившей Сталину обеспечить порядок в стране".

49% опрошенных назвали их "ничем не оправданными преступлениями против человечности", причем 57% из них выросли в семьях, которых эти репрессии непосредственно затронули.

Более двух третей граждан РФ из тех, кто слышал о репрессиях, считают несправедливыми судебные решения по делам репрессированных, а 16% придерживаются противоположной точки зрения.

О том, что среди их родных были люди, подвергшиеся карательным мерам в те времена, сообщили 24% опрошенных; 37% респондентов убеждены, что жертвами репрессий становились несогласные с политикой властей; 22% считают, что власти целенаправленно уничтожали авторитетных людей. 24% полагают, что репрессиям подверглись предатели и заговорщики, 23% верят, что жертвами становились жулики и воры.

Доля слышавших о репрессиях среди молодежи от 18 до 24 лет составила 76%, а среди респондентов с образованием ниже среднего – 70%, что существенно ниже, чем среди людей зрелого возраста (94-96% от 45 лет и старше), обучавшихся в вузах (94%).

72% россиян, слышавших о репрессиях, считают необходимым рассказывать о жертвах карательной машины сталинской эпохи подрастающему поколению, чтобы подобное никогда не повторилось, 22% считают, что подобные разговоры должны быть сведены к минимуму поскольку ухудшают имидж страны.

Данный опрос, ставший первым совместным проектом Музея истории ГУЛАГа, Фонда памяти и ВЦИОМ, был проведен 9-10 июня методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. В ходе этого исследования были опрошены 1.200 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Статистическая погрешность опроса – 3,5%.

Социологические исследования показывают, что в последние годы значительно снизилось число россиян, считающих сталинские репрессии преступлением, и выросло количество тех, кто склонен оправдывать человеческие жертвы достигнутыми в сталинскую эпоху высокими результатами.

Одновременно многие политики, чиновники и депутаты стали положительно отзываться об Иосифе Сталине и его методах правления, а в российских городах появляется все больше памятников "отцу всех народов", напоминает сайт NEWSru.com.