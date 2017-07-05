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Turkish Airlines: США отменили запрет на провоз в самолетах габаритной электроники

время публикации: 11:20 | последнее обновление: 11:26 блог версия для печати фото
Turkish Airlines: США отменили запрет на провоз в самолетах габаритной электроники

Турецкий национальный авиаперевозчик Turkish Airlines объявил в среду, 5 июля, что американские власти отменили запрет на провоз крупных электронных устройств в салоне самолетов, летающих в США, сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию в официальном твиттере компании.

Генеральный директор авиакомпании Turkish Airlines Биляль Экши написал, что ожидает такого же шага от Великобритании.

За 102 дня действия запрета у пассажиров 1087 рейсов в США были изъяты и помещены в багажные отделения 81,7 тысячи электронных устройств, из которых 75% составили ноутбуки.

Напомним, что в марте этого года власти США и Великобритании сообщили об ограничениях, связанных с использованием габаритных электронных устройств в салонах самолетов на авиарейсах из стран Ближнего Востока. В июне список стран, которых касались подобные ограничения, был существенно расширен.

Речь шла о требовании не проносить в ручном багаже портативные компьютеры, планшеты и другую электронную технику размером большим, чем размер обычного сотового телефона. На смартфоны запрет не распространялся. Габаритную технику приходилось сдавать в багаж.

На израильские авиакомпании вводимые ограничения не распространялись. Но израильтяне, отправлявшиеся в США или Великобританию, например, через Турцию, столкнулись с необходимостью оставлять габаритную электронную технику в багаже.

Судя по имеющимся сведениям, ограничения были связаны с получением спецслужбами оперативной информации о намерении террористических группировок исламистского толка совершить серию терактов на авиарейсах, используя взрывные устройства малого размера, спрятанные в электронной технике. В ряде публикаций отмечалось, что соответствующее предупреждения американские власти получили от израильских спецслужб.

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