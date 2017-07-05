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В мире

В результате падения ракеты на пляж в Ливии погибли пять человек

время публикации: 07:16 | последнее обновление: 07:17 блог версия для печати фото
В результате падения ракеты на пляж в Ливии погибли пять человек

В минувший вторник, 4 июля, на пляже в ливийском Триполи, расположенном около аэропорта Митига, в результате разрыва ракеты погибли пять человек (в их числе один ребенок), еще 25 получили ранения различной степени тяжести, сообщает агентство France Presse.

Со ссылкой на власти Ливии агентство передает, что в районе аэропорта Митига шел бой между силами безопасности и некой незаконной вооруженной группировкой. Кем была запущена ракета, упавшая на пляж, была ли эта ракетная атака целенаправленной, представители ливийских властей не сообщают.

Известно, что все погибшие были мирными гражданами.

Нет сведений и о том, какой именно группировке противостояли силы безопасности аэропорта.

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