Янукович отказался участвовать в судебном процессе над ним и отзывает своих адвокатов

Бывший президент Украины Виктор Янукович отказывается от участия в проходящем в Киеве судебном процессе по делу о государственной измене и отзывает своих адвокатов. Об этом в среду, 5 июля, он заявил в эфире программы "Время" на Первом канале.

"Я не хочу принимать участия в якобы состязательном процессе, итог которого заранее определен. Я принял решение отозвать из процесса своих защитников. В их квалификации сомнений нет, но в стране уничтоженного правосудия адвокаты бессильны", – цитирует Януковича ТАСС.

"Это не суд, а чистой воды профанация. Нарушены все возможные принципы и нормы права, грубо попрана Конституция Украины, полностью игнорируются процессуальные нормы", – сказал экс-президент.

"Мои права были нарушены с самого начала, меня даже не допросили, никто не захотел слушать мои показания. Не допросили свидетелей, которые могли бы дать правдивые показания, мне не дали ознакомиться с обвинением. Суд рассмотрел все материалы без моего участия, я узнал об этом из СМИ", – заявил Янукович.

По его словам, под давлением Петра Порошенко были приняты специальные законы о заочном осуждении.

"Это прямое нарушение Европейской Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод", – подчеркнул Янукович.