Израильтяне участвуют в операции по спасению подростков, застрявших в пещере в Таиланде

На территории национального заповедника Кхун Нам Нанг Нон в Таиланде продолжается подготовка к операции по спасению 12 детей из юношеской футбольной команды и их тренера, застрявших в одной из пещер.

- Подготовка к спасению детей из "слепой пещеры" в Таиланде. Фоторепортаж

Детям от 11 до 16 лет. Судя по сообщениям тайских СМИ, почти никто из них не умеет плавать. Для того, чтобы выбраться из пещеры, им нужно преодолеть в оборудовании для подводного плавания несколько участков, затопленных водой.

Спасатели откачивают воду из пещеры. Некоторые из них добирались до детей, застрявших в пещере, чтобы передать продукты, вещи первой необходимости и оборудование для подводного плавания. Каждый такой спасательный рейд занимает около 11 часов: хотя требуется преодолеть несколько километров посуху и под водой, при движении в сторону группы спасателям приходится плыть против течения в мутной воде через узкие проходы.

Начиная с вечера пятницы, 6 июля, и до 12 июля в этом районе вновь ожидаются сильные дожди, которые почти наверняка затопят пещеру. В ней останутся воздушные "карманы", в том числе тот, в котором находятся сейчас дети и их тренер. Но в этом случае спасательная операция будет сильно затруднена.

Власти Таиланда не исключают, что детям придется провести в пещере еще несколько недель или месяцев, пока не будет найден способ для их относительно безопасной эвакуации. Спешная эвакуация с применением оборудования для подводного плавания в нынешних условиях многими экспертами оценивается как очень опасная операция.

Один из участников спасательной операции Всеволод Коробов писал на своей странице в Facebook, что доставлены полнолицевые маски, которые удобны для использования людьми, не имеющими опыта подводных погружений. Он также опубликовал рисунок, на котором показана схема пещеры и пространств, которые в настоящее время заполнены водой.

Агентство Reuters 5 июля публикует комментарий 53-летнего Рафаэля Аруша – израильтянина, живущего в Таиланде последние 30 лет. Он вместе с сыном Шломи проехал 12 часов, чтобы добраться до места, где идут спасательные работы, чтобы присоединиться к добровольцам, чьи навыки и опыт могут помочь в эвакуации детей.

В этой операции участвуют спасатели из Австралии, Великобритании, России, США, Японии и других стран, задействованы военнослужащие армии Таиланда, в том числе подводники военно-морского флота – в общей сложности более тысячи человек.

По словам Рафаэля Аруша, эта пещера ему знакома, он спускался в нее 25 лет назад, и говорит, что это "слепая" пещера: видимость в ней очень плохая, при спуске под воду приходится двигаться наугад. Кроме того, как подчеркивает Рафаэль, некоторые участки очень узкие. По его мнению, детям, не имеющим опыта подобного дайвинга, будет очень трудно выбраться.

Многие специалисты разделяют мнение Аруша. Но есть и такие, кто считает, что следует начать выводить из пещеры хотя бы тех детей, которые чувствуют себя наиболее уверенно. Пока затоплены лишь несколько участков пещеры на пути к выходу из нее, вскоре выбираться будет значительно сложнее, как и поддерживать связь с теми, кто находится в пещере.





