Скончался известный кинорежиссер Клод Ланцман, создатель документального фильма "Шоа"

В четверг, 5 июля, в Париже в возрасте 92 лет скончался известный французский журналист и кинорежиссер Клод Ланцман.

В годы Второй мировой войны Ланцман был участником движения Сопротивления во Франции, а после ее окончания изучал философию и занимался публицистикой.

После 1970 года начал снимать документальные и публицистические фильмы, наиболее известным из которых стал девятичасовой фильм "Шоа", вышедший на экраны в 1985 году.

Ланцман был награжден медалями и знаками отличия за участие в Сопротивлении, а также премиями за творческую деятельность. Являлся почетным доктором Еврейского университета в Иерусалиме.

В связи с кончиной Ланцмана глава Еврейского агентства "Сохнут" Натан Щаранский сделал следующее заявление: "Клод Ланцман в одиночку боролся за сохранение памяти о Холокосте в сердцах и умах многих людей во всем мире. Его великий фильм "Шоа" представил ужасы того времени через свидетельства выживших. Посредством этих личных, документальных свидетельств тех, кто непосредственно пережил Холокост, многие люди впервые столкнулись с его страшной реальностью. Личное участие Ланцмана в увековечивании памяти Холокоста было беспрецедентным: даже в преклонном возрасте он бесконечно ездил по миру, стремясь не допустить забвения памяти жертв. И за это ему от всех нас огромная благодарность. Да будет память его благословенна".