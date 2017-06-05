"Исламское государство" заявило о своей ответственности за теракты в Лондоне

Террористическая организация "Исламское государство" поздно вечером 4 июня распространило заявление о том, что берет на себя ответственность за теракты в Лондоне, совершенные вечером в субботу. Соответствующий текст был передан через агентство Amaq, отмечает Reuters.

В заявлении ИГ сказано: "Отряд боевиков "Исламского государства" совершил вчерашнюю атаку в Лондоне".

- После терактов в центре Лондона. Фоторепортаж

Вечером в субботу, 3 июня, на Лондонском мосту автомобиль совершил автомобиль врезался в группу пешеходов, после чего из него вышли трое террористов, вооруженных ножами, которые напали на людей. Боевики также атаковали посетителей одного из ресторанов на территории продуктового рынка Borough Market.

В результате теракта семь человек погибли, 48 получили ранения. Среди погибших, помимо граждан Великобритании, есть граждане Канады и Франции. Есть иностранцы и среди тяжелораненых.

Все террористы, участвовавшие в этом нападении, были уничтожены полицией в течение восьми минут после поступления первого сообщения о вооруженном нападении.

По подозрению в причастности к подготовке теракта задержаны 12 человек, в их числе четыре женщины.

Это был третий теракт в Великобритании за последние три месяца.

22 марта на Вестминстерском мосту в Лондоне был совершен наезд на прохожих, после чего террорист выскочил из машины и, вооруженный двумя ножами, побежал к зданию парламента, где ранил еще несколько человек. Только после этого полиции удалось застрелить террориста, которым оказался уроженец Великобритании 52-летний Халид Масуд. В результате этого теракта погибли четыре человека и несколько десятков получили ранения.

22 мая на стадионе Manchester Arena в Манчестере был совершен теракт, в результате которого погибли 22 человека и более 60 получили ранения. Исполнителем теракта был 22-летний Салман Абэди, уроженец Манчестера ливийского происхождения.