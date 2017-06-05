В интервью NBC News Путин отверг подозрения о вмешательстве РФ в выборы президента США

Президент России Владимир Путин дал интервью американскому телеканалу NBC News. Фрагменты этого интервью на английском языке публикуются на сайте телеканала. Полный русский текст интервью выложен на сайте Кремля.

С российским президентом на полях Петербургского международного экономического форума беседовала журналистка Мегин Келли.

Первый вопрос касался сведений о вмешательстве России в выборы президента США. Путин, отвечая на этот вопрос, заявил: "Я ни разу не видел каких-то прямых доказательств вмешательства России в президентские выборы в США. Мы говорили об этом и с бывшим президентом Обамой, мы говорили с некоторыми другими официальными лицами – никто никогда не предъявил мне никаких прямых доказательств... Сегодняшние технологии таковы, что конечный адрес можно так закамуфлировать, что никто не поймет происхождение этого адреса. И наоборот, можно так подставить любую структуру, любого человека, что все будут думать, что именно он является источником той или иной атаки. Современные технологии очень изощренные, тонкие и позволяют это сделать... Глубоко убежден, что никакое вмешательство извне ни в одной, даже в маленькой стране, а уж тем более в такой большой, великой державе, как Соединенные Штаты, не может повлиять на конечный результат выборов. Это никогда невозможно".

Далее, после того, как журналистка продолжила задавать вопросы на эту тему, Путин сказал: "Я никого не хочу обидеть, но Соединенные Штаты везде, по всем миру активно вмешиваются в выборные кампании других стран... Соединенным Штатам не на что обижаться. Кто это нам говорит, кто это обижается на нас за то, что мы вмешиваемся? Вы сами постоянно вмешиваетесь".

Путин также заявил, что "не было никаких заседаний" с участием представителей окружения Трампа и посла РФ в США Сергея Кисляка. Затем он сказал, что просто не располагает сведениями о таких встречах. Путин подчеркнул, что послы подотчетны министру иностранных дел, который уведомляет президента только о чем-то важном, и в данном случае таких докладов, по словам российского президента, не поступало.

Отвечая на вопрос о встрече с бывшим советником президента США Майклом Флинном, Путин сказал: "Я с ним даже практически не разговаривал. Я с ним только поздоровался, сел рядом, потом попрощался, встал и ушел. Все мое знакомство с господином Флинном. Вот если у нас с Флинном был такой контакт, а с вами целый день, Флинна уволили с работы, а вас нужно просто арестовать и посадить в тюрьму".

На вопрос о возможном наличии у российского руководства какого-либо компромата на Дональда Трампа президент РФ ответил: "Просто очередная ерунда. Откуда у нас какая-то информация? У нас что, с ним были какие-то особые отношения? Вообще никаких отношений не было. Он приезжал в Москву в свое время. Вы знаете, я с ним не встречался. Много к нам приезжает американцев. Вот сейчас, по-моему, представители из ста американских компаний приехали в Россию. Вы что думаете, я с каждым представителем американской компании встретился? Вы, наверное, видели или нет, я зашел в зал, где сидят наши коллеги. Я считаю их нашими друзьями, они все работают в России, причем многие работают много лет. Они инвесторы, руководители крупнейших американских компаний, они заинтересованы в совместной работе. И слава богу, мы, конечно, будем приветствовать каждого из них. И каждого из них мы считаем своим другом, и будем помогать им в реализации их планов в России. Будем стараться вести дело к тому, чтобы они работали здесь успешно и прибыльно. Их что, всех за это надо арестовать потом, что ли? Вы что, с ума посходили? А как же свобода экономики? Как же права человека? Вы что думаете, мы на каждого из них сейчас компрматериал, что ли, собираем? Вы в своем уме все или нет?"





