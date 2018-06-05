18+
5 июня 2018 г.
последняя новость: 13:16
Новые риски войны
Ехать в Париж со своей соломой
Борьба с антисемитизмом в Украине
Военно-воздушная дипломатия
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
12:12 Германия: Россия не вернется в "большую восьмерку"
10:45 Французский пловец предпримет попытку переплыть Тихий океан
10:21 Мюллер: Манафорт пытался оказать давление на свидетелей
09:23 Бабченко подтвердил, что будет давать интервью за $50 тыс: "В стране идет война"
09:19 Экс-помощник Обамы не верит, что правительство Израиля не знало о деятельности Black Cube
07:09 Жертвами извержения вулкана в Гватемале стали не менее 69 человек
05:04 Валерию Леонтьеву перед концертом в Туле вызвали скорую помощь
03:11 Жертвами двойного убийства в Москве стали 56-летняя женщина и ее сын
01:13 Комитет защиты журналистов призвал Россию освободить украинца Романа Сущенко
22:26 Белый дом: Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретятся утром 12 июня
Загрузка...
В мире

Экс-помощник Обамы не верит, что правительство Израиля не знало о деятельности Black Cube

время публикации: 09:19 | последнее обновление: 10:04 блог версия для печати фото
Бен Родс
Экс-помощник Обамы не верит, что правительство Израиля не знало о деятельности Black Cube
Биньямин Нетаниягу и Барак Обама

Бывший заместитель советника президента США по национальной безопасности Бен Родс в интервью телеканалу CBS News заявил, что считает маловероятным, чтобы правительство Израиля не знало о деятельности фирмы Black Cube по сбору информации об окружении Барака Обамы и о самом президенте.

Родс, хорошо знакомый с деятельности разведывательных служб в США и Израиле, говорит: "Я был бы очень удивлен, если бы группа бывших агентов "Мосада" каким-либо образом работала без ведома израильского правительства. Я знаю, как работает разведка, и мне трудно представить себе сценарий, при котором ... израильское правительство не знало бы, что это происходит".

Интервью состоялось накануне выхода книги Бена Родса "The World as It Is: A Memoir of the Obama White House", в которой, помимо прочего, рассказывается о сложных отношениях между президентом США Бараком Обамой и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу.

В мае американские СМИ писали о том, что фирма Black Cube, в которой работают бывшие сотрудники израильской внешней разведки "Мосад", занималась сбором компромата на Обаму и его окружение, и впоследствии собранный материал был использован при принятии Дональдом Трампом решения о выходе США из "ядерной сделки" с Ираном. Сотрудников Black Cube, в частности, обвиняли в использовании фальшивых удостоверений.

Напомним, что скандально известный голливудский продюсер Харви Вайнштейн также пользовался услугами Black Cube, стремясь предотвратить выход статьи об обвинениях в его адрес, которую готовила газета The New York Times, а также выход книги актрисы Роуз Макгоуэн, в которой подробно описаны его действия во время одного из предполагаемых случаев сексуальных домогательств. СМИ публиковали подробные сведения о сотруднице Black Cube, сыгравшей особую роль в этом деле.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 7 мая 2018 г.
СМИ: Трамп нанял для сбора компромата на людей Обамы фирму, работавшую на Харви Вайнштейна
// NEWSru.co.il // В мире // 9 ноября 2017 г.
Газета Daily Mail назвала имя израильской "шпионки", работавшей на Вайнштейна
// NEWSru.co.il // В мире // 8 ноября 2017 г.
Экс-премьер Израиля познакомил Вайнштейна с фирмой, собиравшей "компромат" на его жертв
// NEWSru.co.il // В мире // 7 ноября 2017 г.
"Гаарец": Харви Вайнштейн нанял бывших агентов "Мосада" для слежки за пострадавшими женщинами







  Rating@Mail.ru  
Вторник, 5 июня 2018 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2018