Экс-помощник Обамы не верит, что правительство Израиля не знало о деятельности Black Cube

Бывший заместитель советника президента США по национальной безопасности Бен Родс в интервью телеканалу CBS News заявил, что считает маловероятным, чтобы правительство Израиля не знало о деятельности фирмы Black Cube по сбору информации об окружении Барака Обамы и о самом президенте.

Родс, хорошо знакомый с деятельности разведывательных служб в США и Израиле, говорит: "Я был бы очень удивлен, если бы группа бывших агентов "Мосада" каким-либо образом работала без ведома израильского правительства. Я знаю, как работает разведка, и мне трудно представить себе сценарий, при котором ... израильское правительство не знало бы, что это происходит".

Интервью состоялось накануне выхода книги Бена Родса "The World as It Is: A Memoir of the Obama White House", в которой, помимо прочего, рассказывается о сложных отношениях между президентом США Бараком Обамой и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу.

В мае американские СМИ писали о том, что фирма Black Cube, в которой работают бывшие сотрудники израильской внешней разведки "Мосад", занималась сбором компромата на Обаму и его окружение, и впоследствии собранный материал был использован при принятии Дональдом Трампом решения о выходе США из "ядерной сделки" с Ираном. Сотрудников Black Cube, в частности, обвиняли в использовании фальшивых удостоверений.

Напомним, что скандально известный голливудский продюсер Харви Вайнштейн также пользовался услугами Black Cube, стремясь предотвратить выход статьи об обвинениях в его адрес, которую готовила газета The New York Times, а также выход книги актрисы Роуз Макгоуэн, в которой подробно описаны его действия во время одного из предполагаемых случаев сексуальных домогательств. СМИ публиковали подробные сведения о сотруднице Black Cube, сыгравшей особую роль в этом деле.