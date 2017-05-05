"Турне толерантности" Трампа: Эр-Рияд, Иерусалим, Рим – впервые в истории

Политические обозреватели всего мира обсуждают необычное решение президента США Дональда Трампа включить в программу своего первого официального зарубежного турне три центра мировых религий: Эр-Рияд, Иерусалим и Рим.

План предстоящей поездки, получившей с подачи Белого дома название "турне толерантности", и приветствуют, и критикуют. Саудовские СМИ с воодушевлением комментируют тот факт, что впервые в истории Эр-Рияд становится первым городом первого официального визита президента США за рубеж. В израильских СМИ поддержка этого решения не столь однозначна. Издание The Washington Post напоминает, что со времен Рональда Рейгана принято, чтобы американский президент в первую очередь посещал соседние страны – Канаду или Мексику, являющиеся традиционными партнерами Соединенных Штатов. Кроме того, никогда ранее президент США не совмещал поездки в Саудовскую Аравию и Израиль. Так, например, в 2009-м Барак Обама побывал в Эр-Рияде, но не был тогда в Израиле. Однако Трамп сделал иной выбор.

Ожидается, что в Эр-Рияд президент США прибудет 19 мая, там запланирована встреча с лидерами арабских государств. Затем он намерен отправиться в Израиль (точные даты и программа визита пока неизвестны). На 24 мая запланирована встреча Трампа с Папой Римским Франциском в Ватикане. Американский президент в рамках этого турне намерен также побывать в Брюсселе на встрече лидеров стран NATO и на встрече лидеров "большой семерки", которая пройдет на Сицилии 26 мая.

Известно, что Трамп не только планирует встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу и президентом Реувеном Ривлиным, но и намерен выступить с речью в древней еврейской крепости Масада, недалеко от Мертвого моря (говорят, что идея такого выступления предложена его зятем Джаредом Кушнером и дочерью Иванкой). Кроме того, президент США посетит Вифлеем, где встретится с председателем ПНА Махмудом Аббасом.

Ранее публиковалась информация о том, что из-за конфликта между рабочим комитетом израильского МИДа и министерством финансов поездка Трампа в Израиль может быть сорвана. На данный момент ясности в этом вопросе нет. Белый дом никаких комментариев по этому поводу не давал.

Главной задачей поездки Трампа на Ближний Восток в Вашингтоне называют борьбу с религиозным экстремизмом, подчеркивая также недовольство действиями Ирана, продолжающего ракетные испытания, поддерживающего в Сирии режим Башара Асада и угрожающего Израилю. Ожидается, что будет поднята тема урегулирования палестино-израильского конфликта, но никаких конкретных "мирных планов" предложено не будет.

Отметим, что в июле Дональд Трамп планирует принять участие в саммите "большой двадцатки", который должен пройти в Гамбурге. На этом саммите он должен встретиться с президентом России Владимиром Путиным.