Нетаниягу посетит парад Победы в Москве

Глава израильского правительства Биньямин Нетаниягу в ближайшую среду, 9 мая, посетит парад Победы на Красной площади и встретится с президентом России Владимиром Путиным, сообщили из пресс-службы канцелярии премьер-министра.

Как отмечают в пресс-службе израильского премьера, принять участие в проходящем в Москве параде Победы Биньямина Нетаниягу пригласил российский президент. После парада Владимир Путин примет израильского гостя в Кремле. В ходе их встречи будет обсуждаться ситуация в ближневосточном регионе.

Отметим, что в понедельник, 30 апреля, между Нетаниягу и Путиным состоялся телефонный разговор, в ходе которого они договорились встретиться в самое ближайшее время.

Последний раз лидеры двух государств лично встречались 29 января 2018 года.





