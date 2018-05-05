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Нетаниягу посетит парад Победы в Москве

время публикации: 20:18 | последнее обновление: 22:03 блог версия для печати фото
Нетаниягу посетит Парад Победы в Москве

Глава израильского правительства Биньямин Нетаниягу в ближайшую среду, 9 мая, посетит парад Победы на Красной площади и встретится с президентом России Владимиром Путиным, сообщили из пресс-службы канцелярии премьер-министра.

Как отмечают в пресс-службе израильского премьера, принять участие в проходящем в Москве параде Победы Биньямина Нетаниягу пригласил российский президент. После парада Владимир Путин примет израильского гостя в Кремле. В ходе их встречи будет обсуждаться ситуация в ближневосточном регионе.

Отметим, что в понедельник, 30 апреля, между Нетаниягу и Путиным состоялся телефонный разговор, в ходе которого они договорились встретиться в самое ближайшее время.

Последний раз лидеры двух государств лично встречались 29 января 2018 года.



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