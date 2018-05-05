"Он нам не царь": сотни задержанных в городах России

В субботу, 5 мая, в ходе объявленных Алексеем Навальным акций протеста под лозунгом "Он нам не царь", приуроченных к очередной инаугурации Владимира Путина, в российских городах уже задержаны не менее 250 человек.

Начались митинги в Москве и Петербурге, где власти не дали согласие на проведение акции. Сообщается, что на Пушкинской площади в Москве начались массовые задержания.

Среди задержанных Алексей Навальный.

В Петербурге, где "на ремонт" закрыто Марсово поле и полностью перекрыта Дворцовая площадь, люди идут к Адмиралтейству.

Столичные и петербургские власти начали готовиться к митинга заранее. В центре Москвы с утра стояли автозаки и автобусы. На Пушкинской площади собрались люди с георгиевскими ленточками.

Самый масштабный митинг прошел в Екатеринбурге, где на акцию вышли более тысячи человек, в том числе мэр города Евгений Ройзман.





