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5 мая 2018 г.
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СМИ: Джон Керри обсуждал с главой МИД Ирана возможности сохранить в силе ядерное соглашение

время публикации: 09:59 | последнее обновление: 11:17 блог версия для печати фото
СМИ: Джон Керри обсуждал с главой МИД Ирана возможности сохранить в силе ядерное соглашение
Джон Керри и Мохаммед Джавад Зариф
СМИ: Джон Керри обсуждал с главой МИД Ирана возможности сохранить в силе ядерное соглашение

Бывший госсекретарь США Джон Керри несколько недель назад встречался в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом, чтобы обсудить с ним возможности сохранения в силе ядерного соглашения между Тегераном и западными державами, сообщает The Boston Globe.

По данным источников издания, Керри по этому же поводу встречался с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и беседовал по телефону с представителем Евросоюза по иностранным делам Федерикой Могерини.

Сам Джон Керри, как и представители Белого дома, отказались комментировать эту информацию.

Напомним, Керри неоднократно заявлял о недопустимости пересмотра Венского соглашения о судьбе иранской ядерной программы.

1 мая, после выступления Нетаниягу по "иранскому архиву", Госдепартамент США распространил заявление по поводу возможного изменения "ядерного соглашения" с Ираном, в котором сказано, что госсекретарь Майк Помпео намерен обсудить с европейскими партнерами эту тему в свете опубликованной Израилем новой информации.

В заявлении Госдепартамента сказано, что Помпео намерен консультироваться с представителями стран Европы о возможности "исправить" сделку с Ираном.

Отметим, что президентом США Дональдом Трампом установлен крайний срок для принятия соответствующего решения – 12 мая.



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