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В мире

Протестные акции в России: более 1600 задержанных, множество пострадавших

время публикации: 21:11 | последнее обновление: 21:51 блог версия для печати фото
Москва, 5 мая 2018 года
Москва, 5 мая 2018 года
Москва, 5 мая 2018 года

Вечером в субботу, 5 мая, в российских городах завершились объявленные Алексеем Навальным акции протеста под лозунгом "Он нам не царь", приуроченные к очередной инаугурации Владимира Путина.

По информации "ОВД-Инфо", в 23 городах России задержали 1607 человек. Таким образом 5 мая прошли самые массовые задержания демонстрантов в России с 1993 года.

Больше всего задержанных в Москве и Санкт-Петербурге, более 700 и более 200 соответственно.

Акции в двух этих городах не были согласованы с властями и сопровождались столкновениями с ОМОНом. Среди демонстрантов множество пострадавших - гораздо больше, чем в результате предыдущих акций протеста.

В Москве ОМОН применял к протестующим дубинки, кулаки и спецсредства. В начале митинга на Пушкинской площади люди в казачей форме на глазах у правоохранителей избивали протестующих нагайками.

Также в столкновениях с протестующими принимали участие НОДовцы.

Судя по данным "ОВД-Инфо" и фотографиям в соцсетях, среди задержанных в Москве и Петербурге есть несовершеннолетние, при задержании которых явно была применена сила. На родителей некоторых подростков составляют протоколы "о неисполнении обязанностей по воспитанию детей".

Практически сразу после появления на Пушкинской площади Алексей Навальный был по традиции задержан ОМОНом.



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// NEWSru.co.il // В мире // 5 мая 2018 г.
"Он нам не царь": тысяча задержанных в городах России, столкновения в Москве
// NEWSru.co.il // В мире // 5 мая 2018 г.
В Москве задержан Алексей Навальный
// NEWSru.co.il // В мире // 5 мая 2018 г.
В России проходят акции протеста "Он нам не царь"







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Суббота, 5 мая 2018 г.
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