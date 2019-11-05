"Ограбление века" на юге Франции: из средневековой церкви похитили золотые украшения на миллионы евро

"Ограбление века" на юге Франции: из средневековой церкви похитили золотые украшения на миллионы евро

"Ограбление века" на юге Франции: из средневековой церкви похитили золотые украшения на миллионы евро

Все ведущие французские СМИ пишут об "ограблении века" в городе Олорон-Сент-Мари на юге страны, где в ночь на 4 ноября грабители протаранили автомобилем дверь в католическую церковь Сент-Мари, построенную в XII веке, и похитили золотые украшения, стоимость которых оценивается миллионами евро.

Судя по опубликованным данным, к передней части тяжелого автомобиля злоумышленников был прикреплен своего рода деревянный таран, с помощью которого была выломана дверь, установленная средневековыми мастерами.

Сломав входную дверь, грабители перепилили решетку и сумели пробраться в помещение, где хранились ценности. Ими были похищены золотые украшения, принадлежавшие в прошлом епископам Олорона. Многие ценные предметы, которые не заинтересовали бандитов, были сломаны.

С места преступления воры скрылись на запасном автомобиле. Ведется их розыск. По состоянию на утро 5 ноября, о задержании злоумышленников не сообщалось.

Комментируя это происшествие, многие чиновники, религиозные деятели и журналисты отмечают то, насколько варварскими были действия грабителей, которых, по всей видимости, не интересовала историческая и культурная ценность вещей, хранившихся в старинной церкви, их целью было золото.