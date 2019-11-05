Иерусалим:
18 - 26°
Тель-Авив:
16 - 28°
Эйлат:
20 - 34°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В мире5 ноября 2019 г., 07:09

"Ограбление века" на юге Франции: из средневековой церкви похитили золотые украшения на миллионы евро

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
"Ограбление века" на юге Франции: из средневековой церкви похитили золотые украшения на миллионы евро "Ограбление века" на юге Франции: из средневековой церкви похитили золотые украшения на миллионы евро "Ограбление века" на юге Франции: из средневековой церкви похитили золотые украшения на миллионы евро
 
   
 
 
"Ограбление века" на юге Франции: из средневековой церкви похитили золотые украшения на миллионы евро

 
   
 
 
"Ограбление века" на юге Франции: из средневековой церкви похитили золотые украшения на миллионы евро

 
   
 
 
"Ограбление века" на юге Франции: из средневековой церкви похитили золотые украшения на миллионы евро
iStock / Sasha64f Фото 3 из 3

Все ведущие французские СМИ пишут об "ограблении века" в городе Олорон-Сент-Мари на юге страны, где в ночь на 4 ноября грабители протаранили автомобилем дверь в католическую церковь Сент-Мари, построенную в XII веке, и похитили золотые украшения, стоимость которых оценивается миллионами евро.

Судя по опубликованным данным, к передней части тяжелого автомобиля злоумышленников был прикреплен своего рода деревянный таран, с помощью которого была выломана дверь, установленная средневековыми мастерами.

Сломав входную дверь, грабители перепилили решетку и сумели пробраться в помещение, где хранились ценности. Ими были похищены золотые украшения, принадлежавшие в прошлом епископам Олорона. Многие ценные предметы, которые не заинтересовали бандитов, были сломаны.

С места преступления воры скрылись на запасном автомобиле. Ведется их розыск. По состоянию на утро 5 ноября, о задержании злоумышленников не сообщалось.

Комментируя это происшествие, многие чиновники, религиозные деятели и журналисты отмечают то, насколько варварскими были действия грабителей, которых, по всей видимости, не интересовала историческая и культурная ценность вещей, хранившихся в старинной церкви, их целью было золото.

facebook


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

11:19 Восемь американцев погибли в Мексике от пуль наркоторговцев, двенадцать взяты в плен
10:34 Отважная гречанка встретилась с евреями, которых спасала в годы Холокоста
10:05 В Томске свидетеля Иеговы приговорили к шести годам колонии
09:18 Минобороны РФ намерено вернуть понятие "военная тайна"
07:09 "Ограбление века" на юге Франции: из средневековой церкви похитили золотые украшения на миллионы евро
23:23 США уведомили ООН о выходе из Парижского соглашения по климату
19:41 Обнародована психологическая характеристика солдата, расстрелявшего восьмерых сослуживцев
18:59 Беременная американка застрелила грабителя и спасла свою семью
17:58 Администрация Трампа поставила "антирекорд" по приему беженцев: 18.000 в год
17:05 Чеченский министр публично одобрил применение пыток к задержанным
...