Подруга убийцы из Лас-Вегаса дала показания. Подробности

По прошествии трех суток после массового убийства в Лас-Вегасе американские власти не публикуют сведений о мотивах этого преступления, которое названо самым кровавым в современной истории США. Жертвами расстрела, по уточненным данным данным, стали 58 человек (59-м убитым был объявлен сам убийца), около 500 получили ранения и травмы.

По мере расследования, правоохранительные органы сообщают уточненные сведения о происходившем в ночь на 2 октября в районе отеля Mandalay Bay, откуда убийца, 64-летний Стивен Пэддок вел огонь по десяткам тысяч людей, собравшихся на фестиваль музыки кантри.

3 октября в США с Филиппин прибыла 62-летняя гражданка Австралии Марилу (Мэри-Лу) Данли – подруга Стивена Пэддока. Она была допрошена следователями ФБР и отпущена после допроса без предъявления обвинений.

После допроса Марилу Данли отказалась от общения с журналистами. Ее заявление зачитал адвокат Мэтт Ломбард.

Ранее сообщалось, что 25 сентября, за неделю до бойни в Лас-Вегасе, Марилу Данли вылетела из США в Гонконг, а оттуда – на Филиппины. На допросе она подтвердила этот факт следователям ФБР, а также рассказала, что Стивен Пэддок предложил ей отправиться на родину и навестить родственников, чему она была рада. При этом он сказал ей, что нашел для нее дешевый билет.

Женщина подтвердила, что позже Пэддок перевел на ее счет 100 тысяч долларов "на покупку дома" на Филиппинах. Такая щедрость была для нее неожиданной и встревожила ее, но она была благодарна Стивену.

Марилу заявила, что никогда не замечала ничего, что указывало бы на намерение Стивена совершить какое-либо преступление. Данли подчеркнула, что слухи о том, что она якобы пыталась предупредить кого-либо о предстоящем массовом убийстве, абсолютно неверны.

"Я знала Стивена Пэддока как доброго, заботливого, спокойного человека. Я любила его и надеялась на спокойное будущее вместе с ним", – заявила Марилу Данли.

Стивен и Марилу проживали в элитном городке на территории населенного пункта Мескит, штат Невада. В самом Меските живут более 17 тысяч человек, а дом Пэддока, купленный им в январе 2015 года за 369 тысяч долларов, находится в элитном районе Sun City, на территории которого расположены около 1400 домов, поле для гольфа, крытый и открытый бассейны и база отдыха. В Sun City могут селиться только люди не младше 55 лет, проживание детей здесь не разрешается.

Местные жители рассказывают о многочисленных случаях, когда были свидетелями грубого поведения Пэддока по отношению к подруге. Но сама Марилу эти слухи не подтверждает.

Остается непонятным, какими были их отношения, начавшиеся в январе 2017 года. На своей странице в социальной сети Facebook Марилу указывала другое имя своего партнера. При этом она писала о себе, как о "гордой матери и бабушке", которая старается жить "на всю катушку".

Известно, что Марилу Данли была замужем за американцем из Арканзаса и родила от него дочь. Позже они развелись. В 1990 году Марилу, работавшая в казино, снова вышла замуж за американца – на сей раз из Лас-Вегаса, но и этот брак закончился разводом. С конца 90-х Марилу жила в австралийском Квинсленде. Известно также, что в 2014 году она снимала номер в отеле Mandalay Bay в Лас-Вегасе, откуда 2 октября 2017 года Стивен Пэддок вел огонь по людям, причем Данли присутствовала на таком же фестивале музыки кантри. В 2016-м Марилу навещала членов своей семьи в Дубае (ОАЭ).

Бойня в Лас-Вегасе в ночь на 2 октября 2017 года

Стивен Пэддок стрелял по людям из автоматического оружия с 32-го этажа гостиничного здания, предварительно выбив стекла в двух окнах номера 135, который он занимал с 28 сентября.

За несколько дней до расстрела гостей фестиваля Пэддок пронес в свой номер десятки единиц огнестрельного оружия. Кроме того, как сообщил шериф Лас-Вегаса, он установил три миниатюрные камеры наблюдения: две в коридоре рядом со своим номером и одну в дверном "глазке".

Пэддок стрелял по людям в течение 11 минут (с 22:08 до 22:19 по местному времени). В течение этого времени полиция пыталась эвакуировать десятки тысяч людей из зоны обстрела, что было крайне сложно сделать. В номер, откуда велся огонь, пытался войти охранник отеля. Он был ранен в ногу выстрелом через дверь и вызвал полицию. Позже спецназ поднялся к номеру стрелка и взорвал дверь. Убийца был обнаружен ими мертвым, он успел застрелиться.

В общей сложности, в номере 135, а также в доме Пэддока в Меските, штат Невада, и в еще одном месте правоохранительными органами были обнаружены 47 единиц огнестрельного оружия, включая винтовки, дробовики и пистолеты. Все это оружие было куплено на законных основаниях в штатах Невада, Юта, Калифорния и Техас. 12 полуавтоматических винтовок были снабжены приспособлением "bump-stock" – съемным скользящим прикладом, позволяющим вести очень быструю стрельбу, фактически превращая их в полностью автоматические. Продажа таких приспособлений для увеличения скорострельности не является в США противозаконной.

Полиция не называет вероятные причины, по которым обслуживающий персонал отеля Mandalay Bay не обнаружил оружие в номере 135, и не сообщает, каким образом это оружие было пронесено в гостиницу и спрятано. Известно, что охрана отеля обычно не проверяла багаж и личные вещи постояльцев.

Имена погибших в результате вооруженного нападения в Лас-Вегасе

1. Эдриан Марфитт (35), из штата Аляска

2. Санни Мелтон (29), из Теннесси

3. Сьюзен Смит (53), из Калифорнии

4. Джордан Маклдун (23), из Канады

5. Лайза Ромеро-Мунис (около 40 лет), из Нью-Мехико

6. Джессика Климчук (34), из Канады

7. Куинтон Робинс (20), из Невады

8. Рэйчел Паркер (33), из Калифорнии

9. Санди Кейси (35), из Калифорнии

10. Керри Бэрнет (34), из Калифорнии

11. Денис Бердитус (около 55 лет), из Вирджинии

12. Томас Дэй-младший (54), из Калифорнии

13. Дана Гарднер (52), из Калифорнии

14. Анджела Гомес (20), из Невады

15. Чарлстон Хартфилд (34), из полиции Лас-Вегаса

16. Ронда Лерок (42), из Массачусетса

17. Джон Фиппен (56), из Калифорнии

18. Куинтон Роббинс (около 30 лет), из Невады

19. Бэйли Швейцер (20), из Калифорнии

20. Нейза Тонкс (46), из Калифорнии

21. Дженнифер Топаз Ирвин (42), из Калифорнии

22. Ханна Эхлерс (35), из Калифорнии

23. Дженни Паркс (35), из Калифорнии

24. Крис Ройбал (28), из Калифорнии

25. Дорен Андерсон (49), с Аляски

26. Джек Битон (54), из Аризоны

27. Остин Дэвис (29), из Калифорнии

28. Стэси Этчебер (50), из Калифорнии

29. Калла Медиг (28), из Канады

30. Кэмерон Робинсон (27), из Юты

31. Рокио Гуиллен Роча (40), из Калифорнии

32. Кристофер Ройбал (28), из Колорадо

33. Билл Вольф-младший (42), из Пенсильвании

34. Тара Смит Рои (34), из Канады

35. Джордин Ривера (21), из Калифорнии

36. Хитер Альварадо (35), из Юты

37. Стив Бергер (44), из Калифорнии

38. Андреа Кастилла (28), из Калифорнии

39. Дениз Коэн (58), из Калифорнии

40. Кристиана Дуарте (22), из Калифорнии

41. Кери Гальван (31), из Калифорнии

42. Кристофер Хазенкомб (44), из Калифорнии

43. Николь Кимура (38), из Калифорнии

44. Карли Крейбаум (33), из Айовы

45. Виктор Линк (55), из Калифорнии

46. Келси Бриан Мидоуз (28), из Калифорнии

47. Пети Местас (67), из Калифорнии

48. Остин Майер (24), из Невады

49. Кэрри Парсон (возраст неизвестен), из Вашингтона

50. Лайза Паттерсон (46), из Калифорнии

51. Мелисса Рамирес (26), из Калифорнии

52. Брайан Шванбек (61), из Аризоны

53. Лора Шипп (50), из Невады

54. Эрик Сильва (22), из Невады

55. Бреннан Стюарт (30), из Невады

56. Деррик Тейлор (56), из Невады

57. Мишель Во (32), из Калифорнии

58. Курт фон Тиллоу (55), из Калифорнии



Сведений об израильтянах среди погибших или раненых не поступало.





